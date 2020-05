Avatar 2, prime immagini dal set dell’attesissimo sequel: Sigourney Weaver pronta a tornare tra i protagonisti. Ma non era morta?

Avatar 2, le prime immagini dal set dell’attesimssimo sequel formato da James Cameron sono una bella sorpresa per i fan. Al momento ancher qui, come nel resto di tutte le produzioni mondiali (anche quelle delle serie tv) è tutto fermo causa Covid-19. Ma fino a poche settimane fa la produzione aveva cominciato a girare. E tra i protagonistti inattesi è spuntata ache Sigourney Weaver.



L’attrice americana, 71 primavere portate benissimo, appare in un’immagine che la produzioen ha postato sul profilo Twitter ufficiale. La vediamo sul Sito 26, il ponte costruito a Pandora, ancora nei panni della dottoressa Grace Augustine. E non è nprmalel. èemsamdo che alla fine del primo Avatar era morta. Ma evidentemente James Cameron e gli sceneggiatori hanno trovato il modo di farla riapparire

Nella foto, l’attrice è insieme al produttore Jon Landau e al’attore Joel David Moore (già visto anche tra i protagonisti di ‘Bones’) che interpreta Norm Spellmann Il post è chiaro: “al set dei sequel di Avatar: il produttore Jon Landau, Sigourney Weaver e Joel David Moore hanno rivisitato Site 26 Shack per girare alcune scene dei nuovi film. Seguite Jon su Instagram sul profilo JonPLandau per altri sneak peak!”.

