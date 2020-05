Torino, litiga ed uccide il padre: arrestato un 19enne. Lo studente ha accoltellato in casa il genitore di 52 anni alla presenza della madre e di suo fratello

In questo momento di lockdown e quarantene forzate si rischia di perdere più facilmente il controllo. Gli equilibri familiari, gravati da una lunga convivenza forzata, sono messi a dura prova. Nel torinese, esattamente a Collegno, un triste fatto di cronaca ha riguardato proprio una famiglia come tante. Un ragazzo di 19 anni ha ucciso il padre di 52 al termine di una colluttazione. Lo studente, incensurato, ha colpito ripetutamente il genitore con un coltello all’addome, alla schiena e al torace, lasciandolo dissanguato per terra. Il tutto è avvenuto giovedì sera alla presenza della madre e di un altro fratello maggiorenne.

Dopo l’intervento dei carabinieri, il ragazzo è stato arrestato e trasportato in caserma. Si indaga per verificare l’effettivo movente dell’omicidio e se fossero coinvolti in qualche modo anche gli altri componenti del nucleo familiare.

Torino, litiga ed uccide il padre: arrestato un 19enne

Almeno una ventina le coltellate inferte a Giuseppe Pompa, 52 anni, dal figlio Alex, 19 anni, all’interno della loro abitazione nella provincia di Torino, in via De Amicis a Collegno. I carabinieri, dopo aver arrestato il giovane, hanno sequestrato alcuni coltelli.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe una lite degenerata per futili motivi e non dovrebbero essere coinvolti direttamente la moglie dell’uomo e l’altro figlio, presenti in casa.

