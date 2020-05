Torino: giovane pusher arrestato dalle autorità. Il 25enne dovrà rispondere di diverse accuse, tra cui la violazione delle norme anti-Coronavirus.

La vicenda si è verificata a Torino: un ragazzo, come riporta Skytg24, ha ceduto il cellulare del fratello a un pusher di 25 anni, di origini nigeriane, per comprare una dose di sostanze stupefacenti. Il fratello, appena accortosi di quanto era avvenuto, ha immediatamente contattato il giovane spacciatore, il quale, però gli ha chiesto 50 euro per riavere il suo cellulare.

Il legittimo proprietario del dispositivo ha dunque contattato le autorità e successivamente ha organizzato l’incontro per lo scambio. Naturalmente, le forze dell’ordine si sono presentate insieme al lui allo scambio. A quel punto, è stato semplice per gli agenti, fermare il pusher, arrestandolo, come leggiamo da Skytg24, per tentata estorsione. Il pusher è stato denunciato anche per detenzione di sostanze stupefacenti. Non per ultimo, il ragazzo dovrà rispondere anche dell’accusa di aver violato le norme anti-contagio in vigore.

Torino: nel frattempo i medici protestano

Intanto, nel capoluogo piemontese si è verificato, nella giornata di ieri, un flash mob dei sindacati degli infermieri e degli operatori sanitari. Una forma di protesta, come leggiamo da Tgcom24, contro la Regione Piemonte, accusata di rimanere in silenzio in silenzio in piena emergenza Coronavirus. I volantini esposti dagli operatori sanitari recitavano questa frase: “Forse non va tutto bene”. Un chiaro riferimento, come leggiamo dalla fonte, al fatto che “prima eravamo eroi, poi ci hanno trattato da straccioni”.

Il motivo principale della protesta da parte degli operatori sanitari risiede nella mancanza di protezioni individuali, le cosiddette Dpi. Altro motivo importante sembra essere la mancanza di assunzioni “sbandierate, ma poi non fatte”. Non per ultima, come riporta Tgcom24, c’è la motivazione legata alla mancanza di confronto tra sindacati e Regione.

