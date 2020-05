Rimborsi Ryanair, ci vorranno almeno sei mesi: cosa bisogna sapere. La compagnia aerea ha deciso di anticipare la pratica dopo aver inizialmente comunicato un anno di attesa

Il capo della Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato che ci vorranno fino a sei mesi per rimborsare i passeggeri per i voli cancellati a causa della pandemia di coronavirus.

Ha detto alla BBC che la compagnia aerea stava lottando per elaborare un arretrato di 25 milioni di rimborsi con personale ridotto.

Tuttavia, ha promesso: “Se si desidera un rimborso in contanti, si riceverà un rimborso in contanti“.

Ryanair è destinata a tagliare 3.000 posti di lavoro – il 15% della sua forza lavoro – mentre si sta ristrutturando per far fronte alla crisi del Covid-19.

Ha affermato che i 3.000 posti in pericolo erano principalmente posti di lavoro come pilota e personale di bordo.

È probabile che ci saranno tagli salariali fino al 20% per il personale rimanente, ha aggiunto la compagnia aerea.

O’Leary ha dichiarato alla BBC che i tagli previsti erano “il minimo che ci serve solo per sopravvivere nei prossimi 12 mesi“.

Ha anche aggiunto che se non fosse stato trovato un vaccino, “in futuro potremmo dover annunciare ulteriori tagli e ben più profondi“.

La ristrutturazione potrebbe comportare la chiusura di alcuni hub regionali del Regno Unito e forse anche qualcuno in altre città europee.

Ryanair spera di poter comunicare i dettagli delle perdite dei posti di lavoro entro il 1° luglio, in un progetto di ristrutturazione del piano voli in vista dell’estate. Si dovrebbe introdurre una serie di misure per la sicurezza dei passeggeri, come termoscan all’imbarco e uso di mascherine a bordo.

