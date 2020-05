Nuova emoticon Facebook. In tempi di Covid-19, la piattaforma social lancia una piccola novità data l’emergenza. Ovvero l’abbraccio virtuale. “Una nuova reazione per consentirti di trasmettere ancora più affetto in questo periodo in cui molti di noi sono distanti”, si legge.

Nuovo aggiornamento Facebook: in tempi di Covid-19, arriva anche la ‘reazione’ dell’abbraccio. “Anche se siamo distanti, uniti ce la fare”, annuncia la piattaforma social nel presentare questa novità accessibile già per la maggior parte degli iscritti.

Nuova emoticon Facebook

Ogni utente è stato avvisato col seguente messaggio in alto nella home page: “Abbiamo aggiunto una nuova reazione per consentirti di trasmettere ancora più affetto in questo periodo in cui molti di noi sono distanti. Speriamo che possa aiutare te, i tuoi familiari e i tuoi amici a sentirvi più vicini”.

Salgono così a sette le ‘risposte’ da poter dare a un link condiviso. Dopo il classico ‘mi piace’ e ‘love’, si piazza proprio l’esordiente abbraccio con l’emoji gialla che abbraccia un cuore. Seguono come al solito la risata, lo stupore, il pianto e il nervoso.

Un arrivo in realtà preannunciato già due settimane, anche se il messaggio, date le priorità del momento, non aveva raggiunto un vasto pubblico. E’ stato Alexandru Voica, manager di Facebook per la regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), a fornire l’anticipazione via Twitter. Uno strumento per “darsi supporto a vicenda in questo periodo senza precedenti”, aveva riferito il dirigente.

