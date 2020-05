E’ morto l’attore nord irlandese BJ Hogg noto per il suo ruolo nel Trono di Spade

Ser Addam Marbrand del Trono di Spade, l’attore BJ Hogg è morto. Aveva 65 anni e si è spento proprio il giorno del suo compleanno nella sua casa a Lisburn, città dell’Irlanda del Nord. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la BBC, con il suo agente Geoff Stanton: “Non ci sono parole per esprimere il dolore in questo momento. Era un grande uomo, una grande personalità e un attore eccezionale. La sua famiglia sarà devastata e il mio cuore è vicino a loro. È stata una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto, è una grande perdita per tutti”.

Chi era BJ Hogg attore del Trono di Spade

Ha avuto una lunga carriera televisiva, sempre nel Regno Unito, non è mai arrivato a livello internazionale. Nel 2011 ha preso parte alla prima stagione di Game of Thrones – Trono di Spade, in cui interpretava Ser Addam Marbrand.