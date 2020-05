Anche durante questo venerdì il meteo continuerà ad essere insidiato dalle piogge. Anche in questo primo maggio precipitazioni isolate colpirano l’Italia.

Sarà una festa del primo maggio particolare non solo per il coronavirus. Anche il meteo, infatti, sarà segnato da piogge e nuvoloni che caratterizzeranno la giornata. Infatti come possiamo vedere, questo maggio sarà segnato da alcune caratteristiche meteo particolari, con un’ondata di anticiclone africano che spesso sarà ostacolata da isolate precipitazioni.

Come riporta il Centro Europeo entro la prossima settimana è previsto l’arrivo dell’anticiclone africano pronto a portare un pizzico di estate anche sulla nostra penisola. Così oltre al sole, anche le temperature schizzeranno in alto, con valori superiori ai 30° in alcune regioni.

Però anche le giornate più calde, come questa potrebbero essere interrotte da alcuni raid temporaleschi in discesa dal Nord Europa, specie durante la giornata di martedì 5 maggio. A causa di questi sbalzi termici ci sarà la possibilità di grandi temporali sulla penisola. Andiamo quindi a vedere le condizioni atmosferiche durante questo primo maggio.

Meteo, nuove piogge durante questo primo maggio

Così anche durante questa giornata di festa avremo un giorno particolare per il meteo italiano. Infatti il bel tempo potrebbe essere disturbato da nuvole e piogge isolate specialemente sulle Alpi e sulle regioni del Tirreno. Andiamo quindi ad osservare la situazione meteorologica sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia al mattino troveremo un tempo prevalentemente soleggiato. Con l’arrivo del pomeriggio però i cieli si arricchiranno di nuvole con le prime piogge che potrebbero apparire sui cieli alpini. Nonostante ciò le temperature saranno in lieve rialzo, con massime che andranno dai 18 ai 23 gradi.

Invece sulle regioni dell’Italia Centrale avremo un cielo prevalentemente nuvoloso, specialmente sulle regioni tirreniche. D’altra parte, invece, sulle regioni adriatiche avremo cieli prevalentemente soleggiati. Attenzione però, perche con l’arrivo del pomeriggio potrebbero arrivare le prime piogge anche nel comprato centrale. Le temperature risulteranno in lieve rialzo, con massime tra i 20 ed i 25 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un cielo prevalentemente soleggiato su tutto il comparto. L’unica eccezione sarà presentata dalla Campania, dove i cieli andranno a coprirsi le nuvole. Almeno per oggi, la situazione non dovrebbe peggiorare e non ci dovrebbero essere precipitazioni. Le temperature massima risulteranno stabili, con massime dai 20 ai 25 gradi.

L.P.

