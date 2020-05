Fincantieri-USA, contratto miliardario per la costruzione e la consegna di diversi fregate pesanti per le forze armate di Trump.

La marina è sempre alla ricerca di nuovi dispositivi, di mezzi più veloci e più corazzati, di sistemi all’avanguardia. E mentre la costruzione di un piccolo aereo o di un veicolo richiede tempi e spazi relativamente piccoli, ecco che quando si entra nel settore delle fregate pesanti di parla di tutt’altra cosa. Le dimensioni, la tecnologia, gli spazi: tutti diventa di un altro ordine di grandezza, gli obiettivi sono diversi, le sfide ancora più ardue da battere. Ed è proprio per questo che la Marina degli Stati Uniti d’America ha deciso di affidarsi alla sapiente mano italiana. I soldi messi sul tavolo sono tantissimi e la richiesta tutt’altro che facile da soddisfare. Ma è stato preso l’impegno.

Fincantieri-USA, contratto da oltre 5 miliardi per dieci fregate

Fincantieri si è impegnata qualche giorno fa alla costruzione di ben 10 fregate di ultimo tipo per gli Stati Uniti. Mike Gliday, ammiraglio della USS Navy, ha sostenuto che la costruzioni di questi vascelli “Sicuramente ci aiuterà a condurre le operazioni marittime in modo più efficace“. L’obiettivo è infatti quello di migliorare “la nostra capacità di combattere sia in alto mare che vicino alle coste”. All’azienda italiana, acquistata però da un gruppo americano, andranno, scaglionati nel tempo, 5.58 miliardi di euro. Praticamente 558 milioni di euro per ogni nave di ultimo tipo costruita e spedita negli Stati Uniti d’America. Tale operazione è stata sposata dall’amministrazione Trump per abbassare i costi e soprattutto per migliorare i rapporti con l’Italia. Negli ultimi mesi, infatti, c’è stata tensione tra i due Paesi.

