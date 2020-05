Fase 2 Italia: come cambia la nostra vita dal 4 maggio. In realtà molto poco rispetto a quello che è stato fino ad oggi

Fase 2 Italia: come cambia la nostra vita dal 4 maggio? In realtà le modigiche importanti dovrebbero arrivare dal 18, perché le prossime due settimane serviranno per testare gli italiani. E se la curva del contagio non risalità, allora saremo davvero più liberi.



Da lunedì intanto però accantro alle attività che hanno già riaperto (o mai chiuso), sono pronte a ripartire anche altre. In particolare le aziende del settore tessile e della moda e quelle del settore manifatturiero. Inoltre il settore edile, il comparto del vetro, le aziende del settore di fabbricazione delle auto e i mobilifici. Ristoranti, pizzerie e bar invece potranno operare in tutta Itaklia con ma lodalità dell’asporto, regolando l’accesso ai locali.

Rimane fisso l’obbligo dell’autocertificazione, per ora ancora con il vecchio modulo perché quello nuovo non è stato pubblicato. Quindi una sola persona per macchina, indicando sul modulo generalità, motivo dello spostamento, indirizzo di partenza e destinazione. I quattro motivi che autorizzano gli spostamenti sono “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, visita ai congiunti”. Quest’ultima voce nessuno l’ha ancora chiarita, toccherà eventualmente alle forze dell’ordine che effettuano i controlli.

Se gli spostamenti finora erano consentiti soltanto nel proprio Comune di residenza, saranno allargati all’intera Regione di residenza. Non si potrà invece entrare in un’altra Regione a meno che non rientri nelle quattro esigenze csopra citate. E chi torna dall’estero deve rimanere in quarantena 14 giorni.

Per i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili non c’è obbligo di portare la mascherina. Confermato l’obbligo di mascherine “nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto” Ma anche in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza.

Qualche modifica anche per le cerimonie religiose. I funerali potranno essere celebrati preferibilmente all’aperto, con la presenza fino a un massimo di 15 persone, soltanto parenti prossimi. Tutti con le mascherine e rispettando la distanza di un metro. Consentiti anche i matrimoni con la presenza dei testimoni e dei parenti stretti. Ma sono vietate le feste. Tutto fermo invece per le messe. In realtà però c’è il progtetto di farl esvolgere all’aperto dal’11 maggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fase 2 parchi: riaprono Villa Borghese e Villa Pamphilj, ma con i droni

Fase 2 Italia: spazio per le passeggiate ma ancora limitazioni ai bambini

Fase 2 Italia: i negozi al dettaglio, come abbigliamento, calzature, gioiellerie riapriranno solo il 18 maggio 2020. Non c’è invece ancora una data certa per i centri commerciali. In ogni caso i clienti dovranno entrare in maniera scaglionata. E nei i locali fino a 40 metri quadri il rapporto dovrà essere di un dipendente ogni cliente. I locali dovranno essere sanificati due volte al giorno e dotati di dispenser per il disinfettante accanto alle casse e ai sistemi di pagamento elettronici.

Vietato trasferirsi nelle seconde case, se non per “porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (tipo uimprorogabili lavori di muratura o idraulici). Nei giorni festivi e prefestivi, ma anche in quelli che li precedeono e li seguono a ruota rimane vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale.

Più libertà invece per le passeggiate anche lontano da casa. Al massimo due persone, anche della stessa famiglia, oppure un genitore con i bambini, mantenendo la distanza dagli estranei. Per questo le aree verdi saranno aperte. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici sarà consentito nei limiti del rispetto della distanza di sicurezza pari ad un metro. Le aree per il gioco dei bambini rimarranno comunque chiuse. Allo stesso modo sarà consentita l’attività sportiva all’aperto, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri.

Infine chi è residente in un posto di mare potrà fare il bagno, ma senza fermarsi in spiaggia. E chi vive in montagna può passeggiare nei boschi. Sono permessi anche gli allenamenti individuali nelle piscine, ma non si può andare nei centri sportivi, chiusi fino al 18 maggio 2020.

.