Esame di Maturità, Azzolina: “Senza mascherine se si potrà”

Esame di Maturità, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina oggi ha spiegato ulteriori dettagli riguardo alla prova che moltissimi studenti dovranno sostenere.

L’Esame di Maturità è uno dei temi su cui più si dibatte in questi giorni. La paura di essere interrogati e la preparazione scolastica passano in secondo piano. Ora, infatti, studenti, genitori e prof hanno altre paure. C’è il coronavirus, la vita di tutti è cambiata radicalmente e difficilmente ritorneremo a quello che era prima. Per questo tutti quelli che dovranno assistere agli esami, nonché i ragazzi stessi, sono spaventati dalla possibilità di prendere la malattia e per questo la tensione è palpabile. D’altro canto, però, è anche difficile pensare al sistema scolastico senza un esame così importante e così decisivo nella vita di ogni studente.

Esame di Maturità, Azzolina: “Senza mascherine se la situazione lo permette”

Oggi il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato alla Rai. Il tema, ovviamente, è stato quello che succederà per chi deve affrontare l’Esame di Maturità in questo complesso 2020. Dopo aver parlato di quando si farà, il politico ha anche sostenuto che potrebbero esserci delle aperture per uno svolgimento più “naturale” della seduta. “Se lo studente sta ad una distanza di 4-5 metri dagli insegnanti della commissione”, ha detto Azzolina, “non credo sia un obbligo indossare la mascherina”. Ovviamente si parla soltanto di un’eccezione, di un caso particolare. “Diversamente se la distanza fosse minore”, ha chiuso la ministra.