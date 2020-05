La foto scattata durante la visita Papale a Monza, che ritrae un uomo mentre fa le corna, è diventata subito virale. Ma non si tratta di un infiltrato, è don Luca l’uomo ritratto.

I rischi della comunicazione moderna possono portare anche a questo: scambiare un sacerdote intento a fare un gesto goliardico, con un infiltrato o chissà quale strana entità. Lo scorso marzo, nel contesto della visita papale a Monza, nel bel mezzo della celebrazione all’aperto, è stata scattata una foto, ritraente un uomo con indice e mignolo alzati, nel tipico gesto delle “corna”. La foto, neanche a dirlo, è divenuta immediatamente virale e la fantasia ha valicato ogni confine, accostando quella figura a quella di un infiltrato.

Ma non si tratta di alcun infiltrato e nemmeno di un miscredente. Come riporta Milano Today, l’uomo ritratto è don Luca, parroco e responsabile della comunità pastorale di Bernareggio, Villanova, Sulbiate e Aicurzio.

È don Luca l’uomo ritratto alla messa del Papa

Come leggiamo da Milano Today, l’identità del sacerdote è stata svelata direttamente dai suoi parrocchiani. Tra l’altro, come leggiamo dalla fonte, don Luca è un sacerdote molto amato dai suoi parrocchiani. Altro che miscredente o infiltrato, dunque, alla messa del Papa a Milano. Una ragazza, le cui parole sono state riportate da Milano Today, ha ribadito: “Se non lo conoscete, non giudicate”. Un altro parrocchiano ha poi commentato: “Don Luca è il nostro prete moderno”.

Ma cosa è successo realmente? Perché quel gesto? Ad intervenire sulla questione ci ha pensato il diretto interessato, che ha infatti parlato dei rischi della moderna comunicazione. Il sacerdote ha affermato che una donna gli aveva chiesto il suo singolare cappello (una coppola colorata). Lui, con l’indice gli aveva detto di no. Ma la donna insisteva e al terzo no, don Luca gli ha fatto le corna.

Il sacerdote, tra l’altro, come riporta Milano Today, ha anche dimostrato quanto tenesse a quell’evento. Un ragazzo della parrocchia ha infatti confermato che don Luca ha organizzato sedici pullman da cinquanta persone per far arrivare le persone a Monza, per assistere all’evento.

