Covid-19 Gran Bretagna, impossibile per ora pensare ad una Fase 2: i morti aumentano e presto supereranno anche quelli dell’Italia

Emergenza Covid-19 Gran Bretagna, difficile per ora ipotizzare una data per uscire dal lockdown. Perché i numeri sembrano condannare le scelte del governo guidato da Boris Johnson e il trend è in risalita. Nelle ultime 24 ore sono 739 i morti, che aggiunti ai 674 decessi di ieri hanno fatto salire la cifra complessiva a 27.510.

I casi totali di persone contagiate sono 172.481, assolutamente in linea con le previsioni che parlavano di 100mila casi entro fine aprile. Numeri che hanno aumentato le critiche contro la risposta lenta del governo al virus, in particolare i suoi sforzi per accelerare i test. Anche per questo oggi il ministro della salute, Matt Hancock, ha spiegato che giovedì sono stati effettuati nel Paese 122.347 test. Una risposta alle polemiche montate dopo che i dati dell’inizio della settimana parlavano di 43.000 persone testate al giorno, nonostante la capacità di almeno 73.000.

‘Sapevo che era un obiettivo audace – ha detto Hancock – ma avevamo bisogno di un obiettivo alto. Questi test sono così importanti per rimettere in piedi la Gran Bretagna. Questa espansione senza precedenti della capacità di test britannici è un risultato incredibile, ma è un risultato nazionale, raggiunto da un enorme team di persone che lavorano insieme”.

Intanto però emerge che almeno cinque persone sarebbero già morte a causa del Coronavirus nel Regno Unito prima che il governo annujnciasse il primo decesso per pandemia. Lo scrive il ‘Guardian’ spiegando che Londra già sapeva dell’impatto mortale del virus il 3 marzoi. Ma solo due giorni dopo ha annunciato la prima vittima, una donna di 70 anni morta nell’ospedale Royal Berkshire di Reading.

E la vicina Irlanda ha deciso di prorogare il lockdownper arginare la diffusione del coronavirus almeno fino al 18 maggio. La precedente scadenza era fissata per il 5 maggio, ma il premier irlandese Leo Varadkar ha scelto la linea dura. “Abbiamo bisogno di altre due settimane di restrizioni rigide per indebolire ulteriormente il virus”. Qui le vittime di Covid-19 sono state finora 1.265 e i contagiati ufficiali circa 21.000.

The UK death toll from coronavirus has now hit 27,510 – a rise of 739 This includes deaths in all settings, such as hospitals and care homeshttps://t.co/frr7paApbY pic.twitter.com/qjrXh21JjB — BBC News (UK) (@BBCNews) May 1, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, bambino di 5 anni morto in UK: è la vittima più giovane

Coronavirus, la Premier League e il piano per giocare dal 12 giugno

Coronavirus, in Gran Bretagna però c’è molta voglia di norma.lità e lo testimonia anche la Premier League. Oggi è stato varato ‘The Project Restart’, il piano di ripartenza del campionato. I 20 club, riuniti virtualmente in conference call, hanno confrmato la volontà di giocare le 92 partite che mancano. Questo ovviamente previo assenso del governo che in linea di massima si è detto favorevole.

Priorità alla salute e alla sicurezza di giocatori, staff ma anche dei tifosi. Il progetto quindi è quello di giocare a porte chiuse, in stadi neutri e lontani dagli agglomerati urbani, evitando così i possibili assembramenti.Tra le altre regole da rispettare, due test settimanali per tutto il personale delle squadre, dai giocatori ai magazzinerii. Stesso discorso per arbitri e addetti ai lavori. E ancora, sanificazione continua degli ambienti, dagli spogliatoi ai palloni. Negli allenamenti gruppi massimi di cinque unità con sedute a rotazione e uso di mascherine ad hoc, con quarantena obbligatoria per i calciatori al rientro dall’estero. E divieto ai calciatori di sottoporsi a massaggi, se non dopo precisa concessione da parte del club.

Il piano della Premier League prevede la ripresa degli allenamenti il 18 maggio e le prime partite dal 12 giugno. Un po’ le stesse te,pistiche sulle quali sta lavorando la Serie A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24