Il bollettino del Covid-19 del 1 maggio: ancora in calo i morti, stabile il dato su guariti e nuovi positivi, meno 608 persone malate in Italia

Ecco il consueto bollettino sul Covid-19 in Italia delle 18, diramato dalla Protezione Civile. Oggi ci sono stati 1.965 nuovi casi positivi rispetto a ieri, con un incremento di 269 morti nelle ultime 24 ore. Continuano ad aumentare i guariti, oggi 2.304, con l’effetto che gli attualmente positivi sono -608 rispetto a ieri, per un totale di 100.943. Dall’inizio dell’epidemia sono stati 207.428 i casi di Coronavirus, mentre i decessi in totale sono arrivati a quota 28.236. In costante salita anche i guariti, che con i dati di oggi arrivano a 78.249. Migliora sensibilmente anche il dato sui pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 1.578, 116 meno di ieri.

Covid-19, il bollettino della Protezione Civile del 1 maggio: la divisione per Regioni

Come sempre avvenuto dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, i numeri più alto riguardano soprattutto il Nord Italia, in particolare la Lombardia, che fa registrare 737 casi e 88 decessi. Segue il Piemonte con 395 nuovi positivi, con 25 morti, poi Emilia-Romagna (208) e Veneto (138). Oggi la Regione che ha segnalato meno casi positivi è stata l’Umbria (1), ancora bene Molise (2), Calabria (4) e Valle d’Aosta (5), mentre in leggero aumento la Basilicata con 11.

