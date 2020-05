Grandi polemiche in Calabria, dove Jole Santelli vuole riaprire bar e ristoranti. La task force anti Coronavirus dei medici si scaglia contro la governatrice

Prosegue il dibattito tra chi vuole che la riapertura fosse più libera e immediata e chi, invece, sostiene che ancora sia troppo rischioso. Negli ultimi giorni il tema della Calabria, pronta a riaprire già bar e ristoranti al pubblico, all’aperto, sta facendo molto discutere in Italia. La governatrice Jole Santelli non ci sta a tornare sui suoi passi e a ritirare l’ordinanza, anche se dal governo sono arrivati delle ammonizioni. Dopo le lamentele dei sindaci dei Comuni calabresi, ora sono anche i medici a rimproverare la Santelli. Il merito dell’ordinanza è stato sconfessato dagli ordini provinciali ed anche il virologo Raffaele Bruno, chiamato a far parte della task force voluta proprio dal presidente della Regione, a dare parere contrario.

Coronavirus Calabria, scontro tra i medici e Santelli sulla riapertura

Dal 30 aprile l’ordinanza regionale firmata dalla governatrice Santelli consente ai bar e ristoranti della Calabria di riaprire, ma il governo manda minacce di diffide e impugnazioni. La frattura, però, sembra essere anche interna. Oltre al parere negativo dei medici calabresi, è arrivata anche la brusca sconfessione di Raffarele Bruno, infettivologo dell’ospedale “San Matteo” di Pavia, voluto dalla Regione come esperto della task force.

Oltretutto, sembra che la Santelli non lo abbia nemmeno interpellato nella decisione in questione. “Non ci ha informato – ha rivelato il medico a ‘Cosenza Channel’ – ma anche se lo avesse fatto l’avrei vivamente sconsigliata”. C’è molta ansia intorno a questa vicenda, perché sono in molti ad avere paura che un deciso allentamento delle misure restrittive possano portare ad un aumento dei casi di Coronavirus.

Calabria, anche i medici contro Santelli https://t.co/KmLSl50dn1 — Repubblica (@repubblica) May 1, 2020

