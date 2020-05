Concerto 1 maggio, sempre più vicina la kermesse organizzata a Roma per festeggiare tutti i lavoratori. E’ stata anche pubblicata la lista degli artisti.

Il 1 maggio è una data importantissima per tutti i lavoratori. Nel primo giorno del mese, infatti, si ricorda l’importanza che hanno tutti quelli che danno il 101% per contribuire a far funzionare la macchina produttiva del nostro Paese. Dagli operai agli insegnanti, passando per i giornalisti ed architetti, ricordano la loro importanza e smettono di lavorare per 24 ore. La maggior parte delle persone, almeno. Pensate se, per tutta la giornata, medici e chirurghi decidessero improvvisamente di non lavorare. Ecco anche per loro, e forse persino soprattutto per loro malgrado non ne facciano davvero uso. Ed ora più che mai, dato che l’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il Paese, ricordare dell’importanza di chi lavora e di chi tornerà a lavorare a breve è assolutamente fondamentale per riflettere ed aumentare il morale alla nazione.

Concerto 1 maggio, la lista degli artisti: c’è anche Bugo

Per il grande concerto ci saranno artisti importantissimi, pronti per dare il massimo e far divertire le persone in questo momento così complicato. Ricordiamo che proprio per il coronavirus, per la prima volta il concerto non si terrà in Piazza San Giovanni a Roma. Sarà une vento molto più telematico, che avrà la base nell’Auditorium Parco della Musica di Roma, ma sfrutterà i collegamenti con altre zone d’Italia ed altri artisti. Di seguito la lista degli artisti che dovrebbero partecipare al concerto del 1 maggio di Roma.

Margherita Vicario

Noemi

Niccolò Fabi

Alex Britti

Fabrizio Moro

Francesco Gabbani

Ermal Meta

Bugo

Irene Grandi

Zucchero

Concerto 1 maggio: Conduce Ambra

Come detto l’evento sarà condotto e gestito fisicamente dal Teatro delle Vittorie di Roma. Tutte le performance degli artisti, invece, si svolgeranno in diverse città italiane, in base alla residenza di ognuno di loro. Una super sessione unplugged che sarà presentata per il terzo anno consecutivo da Ambra Angiolini. Tra le location collegate oltre all’Auditorium Parco della Musica sempre a Roma, ci saranno anche il Museo del 900 di Milano e Piazza Maggiore a Bologna. Una versione inedita ma che entrerà sicuramente nella storia come sessione unica nel suo genere.

