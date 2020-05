Ciro Covid: si chiama così un bambino nato in piena emergenza coronavirus. L’episodio è avvenuto in Argentina e il documento della registrazione in ospedale ha poi fatto il giro del web.

Ciro Covid. Nasce in tempi di pandemia e i genitori lo chiamano così. Da una parte il nome che avevano scelto da tempo, dall’altra la denominazione dell’infezione che sta flagellando il mondo.

Il caso singolare è avvenuto in Argentina, nella città di Ceres a 260 chilometri dalla più nota Santa Fé. Il piccolo è venuto al mondo lo scorso 22 aprile scorso con un parto cesareo programmato. E’ andato tutto per il meglio fortunatamente, col piccolo nato in salute e senza alcun tipo di complicazione.

Ciro Covid: bimbo battezzato come il virus

Poi la scoperta anagrafica. La quale, dopo aver fatto sorridere l’intera clinica, è diventata virale anche sul web dopo che un responsabile sanitario ne ha pubblicato il documento per condividere la notizia singolare.

E sebbene si sia curato di cancellare i dati privati e dei genitori, l’uomo è stato sanzionato come ha poi svelato lo stesso ospedale. Non è stato licenziato malgrado il ‘furto’ e l’invadenza nella privacy della famiglia, ma è stato multato e pesantemente ammonito.

“I genitori avevano questo desiderio, affiancare il secondo nome Covid al primo già scelto. Era una loro decisione e noi come istituzione, oltre a qualche consiglio, non possiamo obiettare”, ha poi spiegato Silvana Torres, direttrice della struttura sanitaria.

Tuttavia – spiega la dottoressa – non sa se il nome verrà riportato anche nel registro civile. I genitori, insomma, potrebbero ripensarci nei prossimi giorni. Difficile però che avvenga data l’ostinazione e ora anche la ribalta mediatica, ma sarebbero ancora in tempo come spiega il medico.

“Lo hanno chiamato così perché è il primo bambino nato in zona da quando è arrivata questa crisi sanitaria“, ha successivamente spiegato la nonna del piccolo ai media argentini. “Lo hanno fatto per dare un segnale di forza a tutte le persone del posto”, ha poi aggiunto l’anziana.

