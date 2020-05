Lo ha annunciato poco fa il governatore Vincenzo De Luca: “In Campania sarà obbligatorio indossare le mascherine protettive, multe salate per chi non le porta”.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si è espresso poco fa sulla questione mascherine, annunciando l’obbligo, per tutti i cittadini campani, di indossarle, previa multa salatissima. Come riporta Il Mattino, il governatore ha sostenuto che “chi non indossa la mascherina è una bestia“. Questo principalmente perché chi non si preoccupa di portare con sé questo tipo di protezione, non ha alcun rispetto per gli anziani e per i bambini.

Lo stesso governatore ha poi parlato, su Facebook, di multe salatissime per chi non indosserà la mascherina protettiva. Anche la Regione, così come il governo, lavorerà mettendo in pratica dei controlli ogni 14 giorni, ha annunciato De Luca.

Come leggiamo da Il Mattino, il governatore campano ha sostenuto che la Campania sarà rigidissima nei controlli sull’obbligo di indossare la mascherina fuori casa e “ci saranno sanzioni per chi trasgredirà”.

Campania: l’annuncio di De Luca sulla mascherine

Il governatore della Campania ha inoltre affermato che la Regione si è mossa per acquisire un gran numero di mascherine protettive per coprire tutte le fasce d’età. De Luca ha poi ricordato come attraverso il servizio di trasporto di Poste Italiane, sono stati inviati 400 mila kit, corrispondenti a 800 mila mascherine, per coprire tutte le fasce d’età.

La distribuzione, come leggiamo dalla fonte, è stata completata anche a Caserta, Avellino, Salerno e Benevento. Dunque, non ci saranno alibi e, in tutta la Campania sarà obbligatorio indossare la mascherina protettiva fuori casa. Come ha ricordato il governatore, le multe, per chi non indosserà la mascherina, saranno salatissime.

Un riferimento, il governatore, l’ha lanciato anche a chi pratica attività sportiva. “Al momento – sostiene De Luca – è consentita la passeggiata e la si può fare anche velocemente, purché si indossi la mascherina”.

