Uno dei volti più noti della Formula 1, un campione senza tempo, stiamo parlando di Ayrton Senna, pilota brasiliano scomparso ad Imola 26 anni fa.

Ci sono campioni indimenticabili, ing rado di far appassionare milioni di persone ad uno sport. Nel mondo delle corse, specialemente ci sono dei campione che entrano nel cuore di tutti, indipendemente dalla vittoria finale, uno di questi era Ayrton Senna. Il pilota brasiliano, nato a San Paolo il 21 marzo 1960 è stato un’icona della Formula 1.

Sin dalla prima stagione il suo casco giallo, colore simbolo del Brasile, è entrato nel cuore degli appassionati. Un pilota che si è sempre contraddistinto per la sua tenacia e la voglia di andare più veloce di tutti. I primi piazzamenti a podio li ottiene già dalla prima stagione con la Toleman, una scuderia non di vertice. Alla sua prima stagione colleziona un secondo posto a Monaco e terzi posti a Silverstone ed in Portogallo.

Ma questo è solamente l’inizio della leggenda. La stagione successiva, al volante della Lotus, trova la prima delle sue 41 vittorie sempre in Portogallo. La svolta arriva con il suo passaggio alla McLaren nel 1988. All’esordio con la scuderia britannica vince il primo di tre titoli mondiali. Indimenticabili le sue battaglie con il “compagno” di scuderia Alain Prost, con l’iconico incidente di Suzuka che assegnò il titolo a tavolino al francese.

Senna riuscì poi ad aggiudicarsi il titolo anche nel 1990 e nel 1991. Successivamente ci furono altri due anni ricchi di alti e bassi con la McLaren, prima dello sfortunato passaggio alla Williams nel 1994.

Ayrton Senna, il weekend sfortunato di Imola

La tragica svolta per il pilota brasiliano avvenne nel 1994, con il passaggio dalla McLaren alla Williams. Sin da subito si ha l’impressione di un’annata sfortunata. Infatti dopo una grande Pole Position conquistata nel Gp di casa del Brasile, Senna in Gara si ritira dopo un testacoda. Stessa sorte anche durante il Gran premio del Pacifico. Qui il pilota brasiliano conquista nuovamente la pole position, ma in gara è costretto a ritirarsi dopo un incidente con Mika Hakkinen e Nicola Larini.

Arriva poi il tragico weekend del Gran Premio del San Marino. Un fine settimane di corse tragico non solo per Ayrton. Infatti durante le prove del venerdì, Rubens Barrichello è vittima di un violento incidente all’uscita della Variante Bassa. Fortunatamente il pilota brasiliano, nonostante l’impatto ad alta velocità, ne esce illeso e se la caverà con qualche taglio alla bocca ed una costola rotta.

Durante il sabato, invece, perde la vita Roland Ratzenberger, dopo un violento impatto, a circa 315 km/h, all’uscita del Tamburello. Secondo le regole il weekend di gare si sarebbe dovuto chiudere proprio in quel momento, a causa dell’incidente mortale.

Ed invece a sorpresa la domenica si corre. Senna dalla pole position parte subito forte e mantiene la testa della corsa. Ma al settimo giro, all’entrata del Tamburello, il piantone dello sterzo cedette. Senna provò a frenare bruscamente, portando la vettura da oltre 300 km/h a 211 km/h, ma la via di fuga era troppo stretta ed il campione brasiliano si schiantò nelle barriere. Senna fu caricato sull’elicottero di soccorso, per essere trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna. Ma per lui oramai era troppo tardi, con la morte del brasiliano annunciata alle ore 18:40.

«Correre, competere, è nel mio sangue. Fa parte di me, fa parte della mia vita. L’ho fatto per tutta la vita e spicca su tutto il resto.»

L.P.

