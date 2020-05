Il mondo della musica dice addio a Tony Allen. Il batterista nigeriano rivoluzionò il mondo della musica con la creazione dell’Afrobeat.

Si è spento all’età di 80 anni il batterista nigeriano Tony Allen. Il musicista nato a Lagos il 20 luglio del 1940 e durante la sua carriera si è sempre contraddistinto come uno dei batteristi di maggior talento in circolazione. Grazie a Tony, infatti è nato l’Afrobeat nella seconda metà degli anni sessanta.

Il nuovo genere musicale è in grado di unire gli elementi della musica tradizionale come yoruba, Jazz, funk ed altri stili. A portare in auge il nome del genere musicale, non solo Tony, ma altri artisti del calibro di Femi Kuti e Antibalas.

Nelle prime ore di questo mattino, l’artista si è spento nella sua abitazione a Parigi.

Tony Allen, la carriera e le collaborazioni con Fela Kuti

Tony Allen inizia ad avvicinarsi al mondo della musica all’età di 18 anni, suonando proprio la batteria, strumento che lo farà diventare un’artista rivoluzionario. Suonando in varie band, inizia ad entrare in contatto con il percursionista Fela Kuti. Dalla collaborazione con Kuti nascerà un nuovo genere, l’afrobeat. Con il suo connazionale nasceranno gli album “Expensive Shit“, “Zombie” e “Unknown Soldier” dei veri e propri classici del genere.

A causa della precaria situazione politica del proprio paese, Allen decide di trasferirsi a Parigi. Nella capitale francese nasceranno nuove collaborazioni con artisti del calibro di Kid Creole, Coconuts, Amina e Manu Dibango. Durante questo periodo sconfigge la dipendenza dall’eroina. Grazie a questa vittoria nei primi anni 200 vive una vera e propria seconda giovinezza, con collaborazioni con gruppi come i Gorillaz e i Good, the Bad & the Queen.

Oggi la musica dice addio ad uno degli artisti più rivoluzionari degli anni ’60.

L.P.

