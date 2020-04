Vaccino Coronavirus, annuncio di Fauci: ecco quando arriva secondo l’autorevole virologo della task force Usa contro il Covid-19.

Il Coronavirus continua a mietere vittime nel mondo e anche il numero dei contagi continua a crescere inesorabilmente con il trascorrere delle ore. Intanto, in varie parti del pianeta, continuano le sperimentazioni del vaccino anti Covid-19 e a fare il punto della situazione è Anthony Fauci, noto virologo della task force Usa contro il Coronavirus. Ecco quanto ammesso dall’immunologo originario di New York: “Stiamo procedendo velocemente, ma l’obiettivo è quello di assicurarci che si tratti di un vaccino sicuro ed efficace. Il nostro paese potrebbe raggiungere questo traguardo entro gennaio 2021, una data secondo me credibile se le cose proseguiranno nel verso giusto. Dobbiamo assolutamente cominciare la produzione con tutte le società coinvolte – si legge su alcuni media americani – e aumentarla di volta in volta“. Dichiarazioni importanti che aprono a nuovi scenari nella lotta al Covid-19.

LEGGI ANCHE >>> Covid, virologo Gallo: “Non abbiamo il vaccino? Usiamo quello per la polio”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Vaccino Covid-19, si cercano volontari in Australia per testarne uno cinese

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24