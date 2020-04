Anche per Spotify l’effetto quarantena ha avuto i suoi risvolti positivi. Anche l’applicazione di streaming musica aumenta i suoi utenti mensili.

Il coronavirus ha avuto un impatto tremendo per l’economia mondiale, ma non per tutte le applicazioni di streaming ed e-commerce presenti su internet. Infatti in questi mesi abbiamo visto come sia Netflix che Amazon abbiano aumentato i propri utenti, con una crescita esponenziale nei primi tre mesi di questo 2020. Coì anche Spotify, applicazione numero uno di streaming musica e podcast, sta usufruendo i benefici dell’effetto quarantena.

I primi quattro mesi dell’anno sono stati un successone per Spotify, che si conferma la piattaforma principale per lo streaming di musica e podcast ed arriva ad aumentare il numero dei suoi utenti mensili. Un vero e proprio boom di iscritti per l’azienda svedese, che a fine aprile si trova con ben 286 milioni di iscritti, di cui 130 milioni di utenti premium, ossia di coloro che pagano un mini abbonamento per non ascoltare le pubblicità.

Spotify e l’effetto quarantena: il confronto con l’ultimo trimestre 2019

Secondo i dati riportati dall’azienda svedese, il 2020 per ora è stato un vero e proprio successono. Infatti i dati dell’ultimo trimestre 2019 riportavano la bellezza di 271 milioni di iscritti con ben 124 milioni di utenti premium. Spotify pensava di aver raggiunto l’apice del suo successo ed invece questo 2020 ha visto una crescita esponenziale dei numeri.

Nei primi tre mesi della nuova decade, come abbiammo anticipato, gli utenti iscritti al servizio di streaming sono ben 286 milioni di cui 130 milioni con l’offerta premium. Numeri da capogiro, confermati anche dai ricavi dell’azienda. Infatti secondo gli analisti in questo primo trimestre del 2020, Spotify andrebbe a guadagnare 1,848 miliardi di euro rispetto ai 1,71 miliardi previsti.

Ma la crescita del servizio di streaming audio non è dato solamente dalla musica offerta, ma soprattutto dai podcast. Infatti nel primo trimestre del 2020 c’è stato un grandisso aumento dell’offerta di podcast di ogni genere.

Altro dato importante è che gli utenti negli ultimi mesi non ascoltano più Spotify in macchina o sulle piattaforme web, bensì su TV o console, accompagnando il gameplay con le proprie tracce preferite.

La crescita di Spotify in questi mesi non è uniforme. Infatti sarebbe diminuito l’uso dell’applicazione in Spagna ed Italia, due delle zone maggiormente colpite dal Coronavirus. Secondo i dirigenti dell’azienda, però, anche qui gli utenti stanno tornando sulla piattaforma da quando si sono stabilizzati i nuovi casi.

L.P.

