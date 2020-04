Colazione o merenda, grandi e piccini: tutti apprezzeranno questa ricetta per dei gustosissimi pancake

Dolce tradizionale americano, ma amatissimo da tutti gli italiani. La ricetta per pancake è facile e veloce così da soddisfare tutti i palati, dai più piccini ai più adulti. Eccovi spiegata la ricetta passo dopo passo.

INGREDIENTI

25 g Burro

125 g Farina 00

2 Uova medie

200 g Latte intero fresco

6 g Lievito in polvere per dolci

15 g Zucchero

PER GUARNIRE

Sciroppo d’acero q.b.

Nutella q.b.

Confettura q.b.

Marmellata q.b.

Crema preferita q.b.

Ricetta facile e veloce per gli amati pancake

Per preparare un’ottima ricetta per pancake cominciare fondendo il burro in microonde oppure a fuoco basso. Intanto dividere gli albumi dai tuorli, sbattendo quest’ultimi con una frusta a mano, in una ciotola. Unire il burro fuso portato a temperatura ambiente, il latte a filo e montare il composto.

Unire lievito e farina e setacciare tutto all’interno del composto con uova, burro e latte. In un altro recipiente montare gli albumi precedentemente messi da parte.

CONSIGLIO: per montare meglio e più velocemente gli albumi, aggiungere un pizzico di sale

Una volta che gli albumi saranno montati a neve, unirli al composto mescolando con un movimento lento dal basso verso l’altro di modo che non si smontino. A questo punto non resta che prendere una padella antiaderente e versare poco a poco il composto. Far stare i pancake 3 minuti per lato, fino a dorarli.

Una volta pronti tutti i pancake, farcirli come meglio si preferisce: sciroppo d’acero, Nutella, confetture, marmellate. E’ consigliato mangiarli appena fatti.