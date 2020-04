Altro attacco di Matteo Renzi al premier Giuseppe Conte e al governo: “Non giochi sulla paura delle persone”. Maggioranza di nuovo a rischio?

Fortunatamente l’emergenza sanitaria del Coronavirus sta pian piano finendo in Italia, ma ora ci attende la cosiddetta “fase 2“, quella altrettanto delicata della riapertura graduale. Il governo ha deciso di allentare leggermente le misure di lockdown dal 4 maggio, anche se la maggior parte delle attività commerciali dovranno attendere ancora qualche settimana per ripartire. Così, con gli aiuti economici che ancora faticano ad arrivare ai cittadini, sta aumentando il malcontento popolare, alimentato anche da persone interne al governo stesso, come Matteo Renzi. Il leader di ‘Italia Viva’ oggi in Senato ha attaccato duramente il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, definendolo “populista” e minacciando di non appoggiare più la maggioranza.

Fase 2, Renzi attacca nuovamente Conte: il governo rischia di sfasciarsi?

Nel suo ultimo discorso di fronte al Senato, Renzi ha lanciato un ultimatum a Conte. “Fin qui è stato bravo a rassicurare gli italiani – spiega il fondatore di Italia Viva – ma ora nella fase 2 non basta giocare sulle paure degli italiani. C’è da ricostruire e richiede di fare scelte coraggiose e una visione del futuro”. L’ex premier minaccia l’attuale presidente del consiglio e la maggioranza di governo: “Se sceglierà la strada del populismo non saremo più al suo fianco, deve continuare a fare politica e a non delegare tutto ai virologi, deve assumersi le proprie responsabilità, dobbiamo combattere la disoccupazione. Le libertà costituzionali vengono prima del Presidente del Consiglio, ho negato a Salvini i pieni poteri, non li consentirò a lei“. Infine Renzi si lascia sfuggire una frase che è già al centro delle polemiche: “Se i morti di Bergamo e Brescia potessero parlare, ci direbbero di riaprire“.

