Il premier dell’Olanda, Mark Rutte, protagonista di un siparietto con un un operaio che gli chiedeva di non dare i soldi all’Italia. Il duro attacco di Giorgia Meloni

L’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Coronavirus, in Italia e in Europa sta nettamente scemando, ma ora sul tavolo ci sono le importanti misure economiche per risollevare l’economia del nostro Paese. In attesa che l’Ue decida quale strumento utilizzare per fronteggiare la crisi economica del continente, scoppia una nuova polemica con l’Olanda. Il primo ministro Mark Rutte, in visita a uno stabilimento di smaltimento di rifiuti, è stato protagonista di un siparietto con un operaio. L’uomo ha chiesto al premier olandese: “Per favore, non date i soldi agli italiani e agli spagnoli“, mentre Rutte risponde: “No no, va bene, ne prendo nota” con il pollice alzato in segno di approvazione.

Il Premier dell’Olanda “sbeffeggia” l’Italia: la dura replica di Giorgia Meloni

Ovviamente il gesto del premier dell’Olanda non è passato inosservato in Italia, soprattutto da parte delle forze di opposizione, da sempre distanti dalle idee europeiste. Una su tutte Giorgia Meloni, la cui risposta via social non si è fatta attendere. “Caro Rutte (amico di Renzi), finora i soldi li hanno dati gli altri Paesi dell’eurozona all’Olanda, che con il suo paradiso fiscale si arricchisce sulla pelle degli altri. Noi non chiediamo elemosina a nessuno, porti rispetto a una Nazione che vive del proprio lavoro!” ha scritto la leader di ‘Fratelli d’Italia‘. Un episodio che riaccende le ruggini con i Paesi Bassi, uno dei “nemici” dell’Italia sul tavolo europeo delle trattative.

