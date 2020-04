Morte Kim, arriva l’annuncio del direttore dell’intelligence di Taiwan: ecco quanto ammesso proprio in queste ore da Chiu Kuo-cheng.

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti su Kim Jong-un, politico, militare e dittatore nordcoreano. A darli, questa volta, è il direttore dell’intelligence di Taiwan (Nsb), Chiu Kuo-cheng, in Parlamento. Ecco le sue parole: “Kim è malato. In ogni caso, in Corea del Nord esistono piani d’emergenza in caso di un vuoto di potere nel paese“. Inoltre, lo stesso direttore di Nsb avrebbe rivelato di essere in possesso di altre informazioni importanti, ma di non poter rivelarle pubblicamente per non compromettere la fonte.

Morte Kim,

C’è chi, invece, non ha dubbi sulla sorte di Kim Jong-un. E’ il caso del professor Francesco Sisci, che insegna Relazioni internazionale all’Università di Pechino: secondo la sua versione, Kim sarebbe clinicamente morto e l’annuncio della sua morte potrebbe arrivare quando la lotta di successione probabilmente in corso sarà conclusa. Dichiarazioni importanti, ma la verità ancora non è venuta a galla: seguiremo con estrema attenzione questa vicenda e vi terremo aggiornati in caso di nuovi aggiornamenti.

