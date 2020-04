Ecco come potrebbe cambiare il modulo di autocertificazione in vista della Fase 2 che avrà inizio dal 4 maggio prossimo

Per quel che riguarda la Fase 2 del coronavirus, che avrà inizio dal 4 maggio prossimo, persiste il rebus sul nuovo modulo di autocertificazione che, per forza di cose, dovrebbe avere dei cambiamenti. Ad ora, infatti, non è stato pubblicato alcuni file in merito da parte del Ministero. Pare che bisognerà attendere le disposizioni del Viminale in arrivo entro sabato. Con esse si avranno finalmente delle schiarite anche sulla questione dei congiunti e degli affetti stabili.

Intanto ieri sera il leader della Lega, Matteo Salvini, si è chiuso ad oltranza in Parlamento rivendicando il bisogno di dover eliminare il modulo di autocertificazione. “Gli italiani in questi 50 giorni hanno dimostrato di meritare fiducia. Solo il 3% delle persone fermate ai controlli è stata sanzionata. Eliminiamo la burocrazia”.

Modulo autocertificazione Fase 2, nessun cambiamento: ci sarà solo un’aggiunta

Il modulo riguardo gli spostamenti, nella sua sostanza, non cambierà e quindi bisognerà compilarlo sempre allo stesso modo. Ovviamente potrebbero esservi delle voci aggiuntive come quella riguardante i congiunti.

Nel caso in cui non vi sia l’aggiunta di nuove voci nel modulo, si potrebbe procedere nel seguente modo. Il cittadino, dopo aver compilato la prima parte del documento, dovrà barrare la casella “situazione di necessità” e scrivere, dove si legge “a questo riguardo dichiara che..”, della visita al congiunto od all’affetto stabile.

Secondo Il Messaggero, vi è il rischio che le forze dell’ordine non possano fare un serio controllo e quindi il governo in parte si starebbe appellando al senso di responsabilità degli italiani.

Per quel che riguarda invece le passeggiate e lo sport all’aperto, non dovrebbe esserci l’obbligo di autocertificazione a patto che si resti nel proprio comune di residenza. Ancora, in merito alla questione di spostarsi verso le seconde case, c’è bisogno di attendere la Faq del governo per capirne di più.

