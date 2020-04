Continua ad essere stabile la situazione meteo sulla penisola, ma attenzione perchè potrebbe arrivare l’ultima scarica di temporali.

Seppur in queste ore la situazione meteorologica appare tranquilla, bisogna fare molta attenzione. Infatti nelle prossime ore il meteo potrebbe subire un bel peggioramento, con l’arrivo dell’ultima scarica di temporali. Già sull’arco alpino, infatti, sta arrivando una perturbazione direttamente dai paesi nordici, con le prime pigge che potrebbero verificarsi proprio sui rilievi valdostani, per poi cadere anche su quelli piemontesi e lombardi.

Sul resto dell’Italia avremo delle nubi sparse. Ma attenzione perchè anche qui, con l’arrivo del pomeriggio la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, con l’arrivo di piogge anche sulle regioni più meridionali della penisola. Infatti si partirà dalle regioni di NordOvest, per poi arrivare in primis sulle zone della pianura padana e poi sulle restanti regioni nei prossimi giorni. Andiamo quindi a vedere cosa ci aspetterà durante questa giornata.

Meteo, ultimi temporali: la situazione in Italia

Anche questo giovedì riserverà grandi sorprese. Infatti sull’Italia potrebbero verificarsi gli ultimi focolai temporaleschi, specie sulle regioni a ridosso delle alpi. Invece, almeno per oggi sul Centro e Sud Italia andrà meglio. Qui avremo una situazione nuvolosa con poco rischio di piogge. Andiamo quindi a vedere che giornata sarà quella odierna, analizzando la situazione settore per settore.

Partiamo dal Nord Italia. Qui la situazione risulteràè complessa, infatti le regioni settentrionali saranno le prime ad essere colpite dagli ultimi temporali. Le piogge inizieranno a toccare le vette alpine, per poi scendere nel pomeriggio fino alla Pianura Padana. Con l’arrivo di nuovi temporali calano anche le temperature, con massime che si aggireranno tra i 17 ed i 22 gradi.

Invece sulle regioni Centro Italia troveremo un cielo soleggiato ma accompagnato da nuvolose nuvole. In giornata non dovrebbe piovere, fatta eccezione per la Sardegna. Infatti anche sull’Isola sarda avremo i primi temporali. Invece con l’arrivo della sera, arriveranno le prime piogge anche in Toscana. Le temperature restano stazionarie, con massime che andranno dai 20 ai 24 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione più tranquilla. Qui la giornata risulterà segnata dal sole, con qualche velatura che si potrebbe presentare con l’evolversi della giornata. Con il rtardo delle ultime piogge, le temperature faranno registrare un lieve aumento, con massime intorno ai 20 ed i 25 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !