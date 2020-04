Adesso è ufficiale: la Lega calcio francese ha dichiarato chiuso definitivamente il campionato di Ligue 1 e assegnato il titolo di campione al Paris Saint-Germain. Approdano alla prossima Champions League l’Olympique Marsiglia e il Rennes, mentre il Lione resta fuori dall’Europa in virtù del settimo posto in classifica al momento della sospensione del torneo. Vengono retrocesse in Ligue 2 il Tolosa e l’Amiens, mentre fanno il percorso inverso e arrivano in Ligue 1 il Lorient e il Lens.

