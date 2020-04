Islanda, stop all’uccisione delle balene: nel 2020 sarà vietato. Salta quindi la consueta campagna estiva di caccia ai cetacei tanto diffusa nel Paese Nord europeo

Le balene islandesi sono al sicuro da arpioni e reti per un altro anno poiché le due principali compagnie di caccia ai cetacei della nazione hanno deciso di interrompere la loro stagione estiva.

IP-Utgerd, un’azienda islandese specializzata nella caccia alle balene, ha annunciato l’intenzione di abbandonare del tutto l’attività, secondo l’agenzia di stampa AFP. Nel frattempo, Hvalur hf, la più grande compagnia di caccia alle balenottere, ha sospeso le sue operazioni per il secondo anno consecutivo.

Dal 2003, anno in cui l’Islanda ha ripreso l’orribile pratica in mare, almeno 1.500 balene sono state uccise dalla nazione insulare, secondo il Fondo internazionale per il benessere degli animali. Grazie a questa recente decisione, il 2020 si unirà all’anno scorso come secondo anno dal 2002 in cui nessuno cetaceo verrà macellato nelle acque islandesi. La mossa, tuttavia, sembra essere guidata da finanze e saldi bancari, piuttosto che da un cambiamento di cuore o preoccupazioni di conservazione.

Islanda, stop all’uccisione delle balene: nel 2020 sarà vietato

Kristján Loftsson, CEO di Hvalur hf, ha dichiarato al quotidiano islandese Morgunblaðið che sarebbe troppo difficile competere con il Giappone poiché il loro governo sovvenziona i prodotti di balena. Loftsson ha anche citato le misure di blocco e la pandemia di Covid-19 in corso come un fattore nella decisione dell’azienda.

Gunnar Bergmann Jonsson, direttore generale di IP-Utgerd, ha citato gli affari come la ragione della loro mossa. Difatti l’estensione di una zona costiera senza pesca renderebbe le loro operazioni troppo costose in quanto le loro barche dovrebbero andare più in alto mare.

“Non andrò mai più a caccia di balene, mi fermerò per sempre”, ha detto parlando ad AFP il 24 aprile.

L’Islanda, insieme ad altri paesi tra cui la Norvegia e il Giappone, ha continuamente infranto la moratoria internazionale della Commissione baleniera internazionale (IWC) del 1986, che “sospendeva indefinitamente” la caccia commerciale ai pesci più grandi del pianeta, di tutte le specie e popolazioni.

Nel 2018, Hvalur hf è stato accusato di aver ucciso 109 balene, di cui 14 in gravidanza, e due rari ibridi.

Alla luce di questa recente notizia, Sea Shepherd ha affermato di sperare che si possa arrivare ad una definitiva sospensione di una delle pratiche più odiose che ancora vengono consentite nel mondo.

