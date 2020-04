Gli aeroporti di Roma Ciampino e di Firenze Peretola, chiusi per il Covid-19, riapriranno al pubblico lunedì 4 maggio con l’inizio della fase 2. L’annuncio del Ministero dei trasporti

L’Italia si è fermata dal 9 marzo e con essa anche moltissime linee di trasporto. Un segnale di ripartenza è dato dalla notizia che da lunedì 4 maggio riapriranno al pubblico gli aeroporti di Roma Ciampino e di Firenze Peretola. L’annuncio è stato dato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), che con il benestare del Ministero della Salute riaprirà i due scali aeroportuali. Il nuovo decreto ministeriale, per l’entrata nella fase 2, porta importanti novità anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario: al fine di assicurare i servizi minimi essenziali saranno aggiunti nuovi collegamenti a lunga percorrenza ad integrare l’offerta attuale.

Fase 2, segnali di apertura: voli dagli aeroporti di Roma Ciampino e Firenze Peretola dal 4 maggio

A partire dal 4 maggio, dunque, riapriranno i voli civili da Roma Ciampino e da Firenze Peretola. Lo ha comunicato il Mit in una nota ufficiale, affermando che su richiesta dell’Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) “i due aeroporti riapriranno al pubblico per soddisfare le esigenze di traffico in aumento“. In questo modo sarà sperimentato il nuovo sistema di screening e controllo del Coronavirus sui passeggeri. Il provvedimento è stato firmato dal ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, insieme a quello della Salute, Roberto Speranza. I membri del governo hanno, inoltre, prorogato le altre misure restrittive fino al 17 maggio.

