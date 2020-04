Si è conclusa pochi minuti fa l’informativa alla Camera del Premier Giuseppe Conte sulla Fase 2, trasmessa in diretta streaming su YouTube e Facebook

Il Premier Giuseppe Conte, in diretta da Montecitorio, ha parlato alla Camera. Argomento l’informativa sulla Fase 2, che prenderà il via dal prossimo 4 maggio. Obiettivo far riprendere l’attività lavorativa ed economica del Paese, pur garantendo la totale sicurezza e tutela della salute. Le disposizioni sono state oggetto di scontri con diverse Regioni tra cui la Calabria, che nella giornata di ieri ha annunciato la riapertura di bar e ristoranti all’aperto.

Senza fare troppi giri di parole, il Premier ha annunciato alla Camera dei deputati che non sarà possibile imporre meno restrizioni alle misure già imposte. “Sarebbero in contrasto con le norme del Paese, e quindi non legittime” ha sottolineato, soprattutto rivolgendosi alle Regioni che già pensano ad ulteriori allentamenti.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, in Olanda allevamento di visoni positivo: primo caso a larga scala

Fase 2, Conte alla Camera: “Siamo ancora dentro la pandemia, impossibile ritorno immediato alla normalità”

Nel corso dell’informativa sulla Fase 2 alla Camera dei deputati, il Premier Conte ha voluto fare chiarezza sulle disposizioni che prenderanno il via dal prossimo 4 maggio. Bersagliato dalle opposizioni per aver esordito senza indossare la mascherina, il Presidente del Consiglio ha esordito dichiarando che: “È necessario un approccio graduale per evitare una battuta d’arresto nel futuro prossimo“. Sottolineando il concetto e la ripartenza delle sole attività lavorative, Conte ha spiegato come non ci sia ancora spazio per il ritorno a scuola e la ripresa delle attività sociali.

“Voglio parlare in maniera chiara, non possiamo ancora garantire un ritorno alla normalità” spiega il Premier, che aggiunge: “Siamo ancora nel pieno della pandemia. 4 maggio inizierà convivenza col virus, non libertà da esso“. Una volta aver ringraziato gli sforzi degli operatori sanitari e promesso 150mila test sierologici nel mese di maggio, Conte è passato a parlare dell’App Immuni. “Il software lavorerà a livello nazionale, garantendo il rispetto della privacy degli utenti” aggiungendo che: “L’installazione avviene su base volontaria, non sarà possibile risalire all’identità della persona“.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, in Olanda allevamento di visoni positivo: primo caso a larga scala

Fase 2, il Premier sottolinea: “Dpcm assolutamente legittimi”

Passando poi alle critiche rivolte nei giorni scorsi all’operato del Governo e a come sta affrontando l’emergenza Coronavirus, il Premier Conte ha tenuto a sottolineare la legittimità dei Dpcm. “Si tratta di mosse che tengono conto dei principi di legalità presenti nella nostra Costituzione” aggiungendo che: “Dal 31 gennaio parliamo di Stato di Emergenza, che comporta delle conseguenze a livello giuridico“. Sottolineando poi come tutti i Dpcm diramati fino ad ora siano stati quantomai necessari, Conte ha ricordato che la pandemia è in continuo sviluppo, e le norme agiscono di conseguenza.

Infine, un discorso legato alla possibilità di parlamentizzare i Dpcm. “È sicuramente una proposta. In questo modo il Parlamento potrebbe intervenire in via preventiva” ricordando come: “I Dpcm di queste settimane hanno comunque tenuto conto anche della tempestività, condizione fondamentale per l’efficacia delle misure“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fase 2, Boccia avverte le Regioni: “Ordinanze seguano Dpcm o diffida”