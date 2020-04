Fase 2, il governo contro la Calabria e la sua governatrice Jole Santelli. L’ordine perentorio è di bloccare le riaperture dei locali

Fase 2, il governo prende posizione contro la Calabria e la sua governatrice Jole Santelli. La sua mossa di anticipare tutto consentendo fin da oggi alla possibillità di riperire i locali pubblici, bar e ristoranti in primis, non è piaciuta. E così il ministro delle Autonomie, Francesco Boccia, ha risposto intimando un alt preciso.

“Se il presidente della Calabria, Jole Santelli, non ritirerà l’ordinanza entro stasera il governo procederà con la diffida”. Questa sarebbe emerso durante la videoconferenza con le Regioni, pronuciando quello che sa di ultimatum. Se poi, in seguito alla diffida, nondovesse accadere nulla il passo successivo sarebbe quello di impugnare il provvedimento.

Boccia ha comunque sottolineato che Il 95% delle ordinanze regionali è compatibile con il Dpcm. Il resto ha bisogno di modifiche che saranno fatte entro domenica. Ma solo al termine di un confronto con il governo. Il progetto del’esecutivo è quello di dispotrre le riaperture dal 18 maggio. Ma il governo, come ha spiegato ancora Boccia, è comunque pronto a valutare aperture differenziate regione per regione. Il nuovo tavolo con gli enti locali dovrebbe essere in programma la settimana che comincia l’11 maggio. Solo allora infatti saranno disponibili potranno i dati del primo monitoraggio sulla popolazione.

Fase 2, in Calabria molti sindaci contro il governatore ma la Santelli si difende



Ma la Calabria come risponde? In realtà oggi moltissimi déhors sono comunque rimasti vuori. Anche perhé l’ordinanza di Jole Santelli è arrivata nella tarda serata di ieri, 29 aprile, senza che ci fossero state avvisaglie. Così, al massimo, ci sono stati gestori e personale che hanno tirato su le serrande per le pulizie e per rimettere a posto i locali in vista della riapertura.

Molti sindaci però hano detto no. Come quello di Catanzaro, Sergio Abramo. Ha firmato l’ordinanza che conferma, fino a domenica 3 maggio compresa, tutte le disposizioni sul contenimento del contagio da Covid-19. Quindi nel capoluogo della reg8ione bar e ristoranti saranno chiusi fino a domenica in attesa di nuove valutazioni. Lo stesso ha fatto anche il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.

E sulla stessa linea pure il primo cittadino Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Lo ha annunciato con un video su Facebook. “Reggio conferma il rispetto del Dpcm Conte. Non pensavo di doverlo fare ma dopo quanto è successo era importante riportare la calma e la tranquillità”. Secondo lui l’ordinanza è illegittima e illogica. “Tutti vogliamo che la Calabria riparta ma nel rispetto delle regole, delle leggi e della salute dei cittadini”.

E Jole Santelli come replica? Qyualche ora fa, intervistata dall’Huffington Post, era stata chiara: “No, non ho ricevuto nessuna diffida. Ma ho parlato con Francesco Boccia. Gli ho spiegato le motivazioni. La mia ordinanza è un’estensione di quel Dpcm. Non riesco a comprendere la differenza fra l’asporto e servire due tavoli all’esterno. O no?”. Secondo il governo, no.