Anche il Trentino Alto Adige verso la riapertura, tutte le attività che tornano all’opera nella fase 2

Paese che si dirige verso la fase 2, il Trentino Alto Adige decide per la riapertura di alcune attività. Il Presidente della Regione, Arno Kompatscher, ha dato diverse indicazioni. Presumibilmente dall’8 maggio si ripartirà con attività commerciali e le attività produttive nei settori industria e artigianato. Da lunedì 11 Maggio, invece, possono riaprire le attività atti ai servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti. Per la stessa data è prevista anche la riapertura di bar, ristoranti, biblioteche e musei. Soltanto a fine maggio si prevede la riapertura di strutture ricettive turistiche presenti e gli impianti a fune.

Fase 2, in Calabria riaprono bar e ristoranti: le condizioni

La Calabria anticipa la fase 2 con un’ordinanza firmata dal presidente della Regione , Jole Santelli. Aperti anche bar e ristoranti, questo prevede l’ordinanza per la fase 2 della ripartenza anticipata, per la Calabria a domani, 30 aprile. Le misure adottate, le riaperture, sono fonte di un’operazione di fiducia che Jole Santelli vuole dare ai suoi cittadini. “I calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole”, ecco come apre il suo comunicato su Facebook.

Un’operazione di fiducia quella di Jole Santelli che firma l’ordinanza con la quale delibera la riapertura prima del 4 maggio, prevista per domani 30 aprile. 10 i punti chiave dell’ordinanza che pubblica anche sul suo profilo Facebook. Tra i punti più importanti, c’è l’autorizzazione allo spostamento per comuni e all’attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.