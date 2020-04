Dopo le notizie emerse su un Dybala ancora positivo al coronavirus, la fidanzata ha deciso di spiegare come stanno realmente le cose

Ieri è rimbalzata da più parti la voce riguarda al fatto che Paulo Dybala, calciatore della Juventus, fosse ancora positivo al coronavirus dopo 39 giorni ed il 4° tampone fatto. Nonostante ciò, il ragazzo è stato sempre accompagnato da buone condizioni di salute che lo hanno etichettato come asintomatico. Insieme alla sua fidanzata è nella sua casa di Torino a trascorrere la quarantena continuando anche ad allenarsi. Quest’oggi la compagna però ha fatto un importante annuncio in merito alla questione.

LEGGI ANCHE—> Serie A, Spadafora pessimista sulla ripresa e Dybala è ancora positivo

Dybala non è positivo? La smentita arriva dalla fidanzata

Oriana Sabatini è intervenuta sulla questione della sua positività, affermando ai microfoni di Canal 9: “Paulo non è nuovamente positivo,deve soltanto aspettare. Ha da fare gli ultimi test e vedere qual è il responso”. Ammette poi di non capire da dove siano potute arrivare queste notizie dato che dalle loro bocche non è uscito nulla. Promette poi “con calma diremo la nostra negatività”.

Sulle proprie condizioni, invece, ha detto: “A me il test è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100%, perciò non vogliamo sentenziare e ci confermeranno la notizia appena avranno informazioni. Siamo in attesa così come gli altri”.

Intanto, come si può vedere dal profilo Instagram di lei, nell’attesa di un responso i due…si baciano.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, niente assicurazione per calciatori contagiati? Il caso

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24