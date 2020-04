Covid-19, gli 007 americani sono certi e smentiscono le ipotesi di Donald Trump. Il virus che ha scatenato la pandemia non è nato in laboratorio

Covid-19, gli 007 americani sono arrivati ad una conclusione che cozza contro le tesi del presidente Tump e dei complottisti. Contrariamente a quanto affernato fino ad oggi da alcui che cercano una spiegazione alla pandemia, non ci sarebbe la mano umana dietro il contagio.



La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dall’Ufficio del direttore dell’intelligence nazionale, con un comunicato che parla chiaro: “L’intera comunità d’intelligence sta fornendo un sostegno fondamentale ai decisori politici statunitensi e a quelli che si occupano della Covid-19, che ha avuto origine in Cina. La comunità d’intelligence concorda anche con l’opinione dominante nella comunità scientifica. Il virus non è stato creato dall’uomo o geneticamente modificato”.

Parole graditissime alla Cina che aveva già fatto sapere di opporsi ad un’inchiesta internazionale sulla pandemia. Secondo Pechino sarebbe stata solo una mossa permettere in cattiva luce il Paese e il suo governo. In più basata su accuse infondate. Lo aveva detto solo poche ore prima di questa svolta il vice ministro degli Esteri cinese, Le Yucheng, intervistato dalla Nbc. “Questa indagine arbitraria è basata sulla presunzione di colpevolezza ed è ciò a cui ci opponiamo con fermezza”. In ogni caso il Wuhan Institute of Virology, considerayo da alcuni l’origine del coronavirus, “è aperto alla comunicazione internazionale”.

Coronavirus, Trump resta convinto che la Cina stia provando a boicottarlo

Intanto però emergono anhe altri partioari sull’inchiesta e sui risultati che il presidente Trump andava cercando. Secondo il Guardian e il New York Times, la Casa Bianca avrebbe fatto pressing sugli agenti di intelligence chiedendo prove che collegassero la diffusione del virus al Partito comunista cinese. E accanto a questo voleva anche un’investigazione sull’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) alla quale Trump ha promesso di tagliare i fondi.

In ogni caso lui non arretra e ha affermato pubblicamente che la Cina sta tramando contro la sua rielezione nel prossimo novembre. Intervistato dalla Reuters, Trump è sicuro che Pechino faràò di tutto perchè non vinca. E quindi sta valutando diverse opzioni per reagire reagire contro le oscure trame dei cinesi e per difebndere il suo Paese.

In realtà gli ultimi sondaggi lo vedono sotto di almeno 6 punti rispetto al suo rivale, Joe Biden ed è lui il suo vero avversario verso la riconferma. The Donald dice di non credere a queste rilevazioni anche se è convinto di una cosa. La Cina sta puntando su Biden “per allentare la pressione commerciale della mia amministrazione e per altri motivi economici”. Un attacco in piena regola, non il primo ma certamente uno fei più forti.

Pechino pwerò non raccoglie e risponde tramite il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang: “Pechino non ha nessun interesse a interferire nelle presidenziali statunitensi”. Quelle sono solo una questione americana e loro ne rimarranno fuori.

