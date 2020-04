Uno studio cinese conferma che, anche se in diverse quantità, tutti i pazienti producono anticorpi da Covid 19

Tutti i pazienti affetti da Covid 19 producono gli anticorpi. A dirlo è il dottor Roberto Burioni che, tramite il proprio profilo Twitter, rende noto lo studio cinese apparso su Nature Medicine. “Seppure in quantità variabili i pazienti guariti da Covid-19 producono anticorpi contro il virus. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se gli anticorpi fossero proteggenti, promette bene per l’immunità”.

Allegato al post, c’è anche l’immagine dello studio che afferma come, a 19 giorni dai sintomi, la totalità dei pazienti esaminati ha sviluppato le IgG contro Sars-CoV-2. In ogni persona i livelli di anticorpi sono, però, diversi ma questo non è dovuto da particolari caratteristiche cliniche dei pazienti.

Covid 19, il processo della formazione degli anticorpi

Gli anticorpi IgG vengono prodotti durante la prima infezione o quando l’organismo viene esposto ad antigeni estranei. Essi proteggono a lungo termine contro i microrganismi. La produzione degli IgG, nelle persone che hanno un sistema immunitario normale, è sufficiente a prevenire una nuova infezione. Essa avviene, inoltre, quando termina la produzione degli Igm. Questi ultimi sono anticorpi che si attivano immediatamente quando l’organismo entra a contatto con una nuova infezione e proteggono per tempi brevi. Da questa spiegazione, possiamo capire quanto sia importante che i ricercatori abbiamo trovato gli IgG che danno una protezione molto duratura.

Guido Silvestri, direttore del laboratorio di Microbiologia e immunologia di Atlanta, ha parlato di questa conferma come di una mega pillola di ottimismo. Lo studio conferma che “il nostro sistema immunitario monta una risposta anticorpale contro il virus”. Con tutta probabilità questo meccanismo protegge dal ritorno della malattia. Per quel che riguarda la durata della risposta degli anticorpi, si parla di 12-24 mesi.

