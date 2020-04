Oltre alla lotta al Covid-19, ora a far paura è anche la recidività del virus: 9 pazienti guariti in Italia tornano ad essere positivi

Finora ne avevamo sentito parlare dall’altra parte del mondo, laddove il Covid-19 è arrivato per primo, ma ora sembra essere accaduto anche in Italia. In Lombardia, in questi giorni, si stanno registrando casi di pazienti guariti dal Coronavirus, che a distanza di qualche settimana sono tornati ad essere positivi. Alcuni di loro, addirittura, sono dovuti tornare in ospedale a causa di un riacutizzarsi della polmonite, mentre alcuni, per fortuna, si sono riammalati soltanto in forma lieve. Secondo quanto riferito dalle Aziende socio sanitarie di Lodi e Cremona, in queste due province (le prime ad essere colpite duramente a fine febbraio) sono stati segnalati 9 casi di malattie recidive.

Covid-19, 9 pazienti recidivi in Italia: il caso dei guariti tornati positivi a Lodi e Cremona

Provengono da Lodi e Cremona, le prime ad essere colpite dal Coronavirus e due delle province più in difficoltà sanitaria, i primi casi di recidiva in Italia. 9 pazienti, dichiarati guariti e dimessi dall’ospedale, sono risultati di nuovo positivi al tampone dopo qualche settimana e qualcuno è stato costretto nuovamente al ricovero. Intanto in Lombardia sono stati effettuati i primi test sierologici su persone in isolamento fiduciario domiciliare. Dai 17.278 test effettuati, a partire dal 23 aprile, è emerso che la maggior parte (l’80%) di coloro che sono stati messi in quarantena precauzionale non sono entrati in contatto con il virus. I campioni analizzati dal professor Fausto Baldanti dell’ospedale San Matteo di Pavia hanno detto, sostanzialmente, che le misure di contenimento in Lombardia hanno funzionato.

