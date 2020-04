L’Oms indica la Svezia come paese da seguire per uscire dall’emergenza Coronavirus. Il suo controverso lockdown ha fatto breccia nell’Organizzazione.

Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo della Svezia e del suo controverso “soft lockdown”. In molti infatti hanno puntato il dito contro il paese scandinavo, reo di aver preso delle misure troppo leggere contro l’emergenza sanitaria. Ed invece il paese nordico e le sue misure hanno colpito in positivo l’Oms.

Infatti l’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso il capo delle emergenze, Mike Ryan ha annunciato: “La gente pensa che la Svezia non abbia fatto nulla, non potrebbe essere più falso“. Sempre Ryan ha poi continuato spiegando che la Svezia ha basato le misure di sicurezza sulla fiducia con i propri cittadini.

Per Mike Ryan, gli svedesi sono passati già alla Fase 2, ossia alla convivenza con il virus, senza intaccare lo stato sociale dei cittadini. Per Ryan il modello da seguire è quello svedese. Infatti il capo delle emergenze ha concluso affermando: “Il loro modello è un strategia forte di controllo e una forte fiducia e collaborazione da parte della comunità“.

Ma l’Oms non ha solamente lodato la Svezia ed il suo modello lassista. Infatti l’OMS ci ha tenuto a rispondere alle accuse del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Infatti secondo il presidente Trump, l’Oms avrebbe avvertito troppo tardi il paese.

Infatti attraverso le parole del suo segretario generale, l’etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, è arrivato un tweet contro le accuse di Trump. Nel cinquettio dell’Organizzazione possiamo leggere come siano passati tre mesi dall’annuncio dell’emergenza.

"As of tomorrow, it will be three months since I declared a public health emergency of international concern over the outbreak of novel #coronavirus"-@DrTedros #COVID19 https://t.co/JvKC0PTett

