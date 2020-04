Coronavirus Fase 2, monitoraggio: saranno decisivi tre criteri per cambiare l’Italia e per allentare la morsa delle restrizioni

Emergenza Coronavirus Fase 2, monitoraggio: questa sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto ministeriale. Così, nero su bianco, sono stati definiti i criteri relativi per verificare il rischio sanitario che segna l’evoluzione della situazione epidemiologica. E in base a questi criteri dal 18 maggio, il governo potrebbe o meno permettere ad alcune Regioni di accelerare le riaperture.

Sono fondamentalmente tre gli indicatori con precisi valori di soglia che dovranno essere monitorati nella Fase 2 per l’emergenza Coronavirus. Come possiamo leggere nel decreto, capacità di monitoraggio, capacità di accertamento diagnostico e gestione dei contatti e della stabilità di trasmissione. Oltre a questi però anche la possibilità di tenuta del sistema sanitario e l’adeguata oltre che tempestiva esecuzione dei tamponi per l’accertamento diagnostico dei casi.

Occorre però come specifica il ministero ache un collegamento tra l’assistenza primaria e quella in regime di ricovero. Accanto a questa anche la tempestiva alimentazione dei flussi informativi necessari. Dovrà essere realizzata attraverso l’inserimento dei dati nei sistemi informativi di routine o realizzati ad hoc per l’emergenza.

Emergenza Coronavirus, nella Fase 2 servirà il monitoraggio delle regioni



Come specifica ancora il documento firmato dal ministro Speranza, ogni settimana ciascuna regione dovrà aggiornare la classificazione del rischio. Toccherà al ministero della Salute raccogliere le informazioni necessarie attraverso una cabina di regia che coinvolgerà le Regioni e l’Istituto superiore di sanità.

Sarà anche valutato attentamente il numero di casi riportati alla Protezione civile negli ultimi 14 giorni insieme ad altri numeri. I casi riportati alla sorveglianza COVID-net ogni settimana, ma anche il numero di accessi in Pronto Soccorso con classificazione. Accanto a questo anche il tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva e di quelli in regime di ricovero ordinario.

Quando scatterà il nuiovo companello d’allarme quindi? “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione interessata. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione interessata”.

Tra le raccomandazioni finali del ministero, anche il numero di operatori sanitari a disposizione. Perché la gestione dei contatti sia efficace, serve la presenza sul terrorio di risorse umane adeguate. Quindi non meno di una persona ogni 10.000 abitanti. Per questo è anche necessario che sia effettuata un’adeguata formazione del personal. Ma i Dipartimenti di Prevenzione e dei Distretti Sanitari dovranno anche garantire il mantenimento dei servizi ordinari previsti, come screening e vaccinazioni. Infine la raccomamdazione è che tutti i dati raccoltio siano inseriti con tempestività nei database specifici.

