Coronavirus, esiste una cura: sintomi eliminati in 2-48 ore. La terapia adottata negli ospedali di Mantova e Pavia si basa sulle trasfusioni di plasma dei guariti

Una clamorosa svolta nella lotta al coronavirus potrebbe essere condivisa a breve. In realtà esiste già da tempo e viene utilizzata negli ospedali di Mantova e Pavia, in piena zona rossa, dove non muore più nessuno da circa un mese. A riportare la notizia è il Professor Tarro che ha condiviso su Twitter un articolo di Affari Italiani.

Nel pezzo si citano gli esempi dei due nosocomi lombardi che hanno “sconfitto” il SarsCov2 con la sieroterapia. Attraverso la trasfusione di plasma dei guariti si è notato che i sintomi del virus spariscono in un tempo compreso tra 2 e 48 ore. A commentare la straordinaria scoperta ci ha pensato anche il direttore di Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria del Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno: “Non abbiamo più un morto di Covid-19 da un mese“.

“Abbiamo ascoltato in Tv mille teorie sul coronavirus. Dalla semplice influenza fino alla malattia mortale degli anziani. Continue teorie ed informazioni che spesso poco avevano a che fare con la realtà. Ora invece che hanno inventato questa terapia fantastica che permette di curare il patogeno, i mass media non ci stanno dando la giusta copertura“.

Poi aggiunge: “Non esisterà farmaco più efficace del plasma. E’ come il proiettile magico, si usano immunoglobuline specifiche contro il Coronvirus. Va utilizzato in fase precoce. Se la usi in una persona che è già cardiopatica, non conta nulla”. A quanto pare la cura non ha nemmeno controindicazioni economiche: “Costa poco, è fattibile e pure democratica. Abbiamo 7 o 8 donatori tutti i giorni”.

Per ora all’ospedale Carlo Poma di Mantova i guariti con tale tecnica sono circa 80. Ad illustrare la procedura ci ha pensato il direttore di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Massimo Franchini.

“Si prelevano 600 ml di plasma, da cui si ricavano 2 dosi da 300 ml ciascuna. Il protocollo prevede 3 somministrazioni. Dopo la prima somministrazione c’è un monitoraggio clinico di laboratorio e nel caso di mancata risposta c’è la seconda somministrazione e così via. Si attendono 48 ore tra una e l’altra. La compatibilità per il plasma viene fatta sul gruppo sanguigno”.

La straordinarietà della cura spiega Franchini sta proprio nella capacità di sviluppare gli anticorpi, un po’ come avviene per il vaccino: “Questa trasfusione trasferisce gli anticorpi dal guarito al malato. Il paziente non produce nulla e non crea nulla. Ma funziona per salvarlo”.

A quanto pare tra l’altro per ora nessuno al mondo è in grado di riproporre questa cura, nemmeno negli Stati Uniti. Un’eccezione italiana che attende solo di essere pubblicizzata come merita e soprattutto utilizzata in diversi ospedali. Potrebbe rappresentare una vera svolta nella lotta al Covid-19.

