Fino ad oggi, le numerose vittime del Coronavirus non hanno potuto ricevere l’ultimo saluto dei cari: da lunedì i defunti potranno essere ricordati con una messa.

Sono più di 27 mila le vittime, in Italia, del Coronavirus che non hanno potuto, in questi giorni, ricevere l’ultimo saluto da parte dei propri cari. Come riporta Tgcom24, a partire da lunedì, tutte le vittime potranno essere ricordate con una messa. Naturalemente, le disposizioni dovranno essere rigidamente mantenute, per cui potrà al massimo trattarsi di una messa, in forma privata, con al massimo 15 persone.

A partire da lunedì 4 maggio, come leggiamo da Tgcom24, sarà dunque possibile chiedere al proprio parroco la possibilità di celebrare una messa in memoria dei familiari defunti. Come riporta la fonte, l’indicazione pur non essendo ancora ufficiale, è stata però diramata direttamente dalla Cei. In base a quanto leggiamo, naturalmente, le salme non saranno disseppellite. Stesso discorso per le ceneri: in caso di cremazione, le ceneri non potranno essere portate in chiesa. Si tratterebbe, dunque, solo di una commemorazione. Ciò che ancora non è stato chiarificato è la modalità di celebrazione, ovvero se la funzione contemplerà solamente la liturgia della parola oppure la consacrazione.

Coronavirus: papa Francesco ricorda i defunti

Durante la celebrazione della messa a Santa Marta, come riporta Tgcom24, papa Francesco ha voluto ricordare tutti coloro che hanno perso la vita a causa del Coronavirus. In modo particolare, il pontefice ha pregato per i “defunti anonimi”, tutti coloro che “come abbiamo visto dalle fotografie, sono nelle fosse comuni”.

Dal prossimo lunedì, i defunti che non hanno ricevuto il funerale con i propri cari, potranno essere ricordati con una messa in memoria.

