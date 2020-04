Nelle ultime ore si sta verificando una rivolta social nei confronti del premier Giuseppe Conte, reo di esser stato a cena al ristorante senza mascherina. Ma la foto è di vecchia data.

Il premier Giuseppe Conte è sotto l’occhio del ciclone: da qualche ora si sta verificando sui social una vera e propria rivolta nei suoi confronti, dal momento che è stata pubblicata una foto che lo ritrae al ristorante, senza mascherina. Ma, come leggiamo da Bufale.net, la foto è totalmente decontestualizzata dall’attuale momento che stiamo vivendo. Infatti, in base a quanto riporta la fonte, la foto è stata scattata nel novembre 2019, quando le norme di distanziamento sociale non erano ancora in vigore e il Coronavirus non si era ancora diffuso.

Come leggiamo da Bufale.net, l’attuale vicenda ricorda molto quella verificatasi alcune settimane fa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri era stato accusato di andarsene in giro a fare shopping senza preoccuparsi delle norme da lui stesso annunciate nelle passate settimane. Anche in quel caso, la foto che lo ritraeva era precedente e non aveva nulla a che fare con l’attuale momento.

Conte criticato sui social, ma è fake news

La foto che ritrae Giuseppe Conte al ristorante, risale dunque allo scorso novembre, quando il premier si trovava a consumare un pasto con gli operai FCA. Come riporta Bufale.net, il malcontento di qualcuno può portare ad un approccio di questo tipo e, di conseguenza, alla creazione di fake news. Ma bisogna fare molta attenzione, perché laddove non vi è menzionata alcuna fonte, qualche dubbio bisogna sollevarlo. Non basta certo una foto accompagnata da un commento per fare una notizia. Prima di un qualsiasi commento, è importante verificare l’effettiva veridicità del contenuto.

