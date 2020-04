Annuncio a sorpresa durante la consueta conferenza della Protezione Civile

Consueto appuntamento pomeridiano con il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli che, durante la conferenza, ha dato un importante annuncio. “Come vedete dai dati – ha detto Borrelli – ci avviamo verso una nuova fase dell’evoluzione dell’emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa”. E’ stata l’ultima quindi, quella di oggi, ma – rassicura Borrelli – “Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani come abbiamo sempre fatto”.

Conferenza Protezione Civile, il bollettino del 30 aprile

Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino con tutti i numeri del Covid-19 registrati oggi, 30 aprile. Il dato più indicativo è il boom di guariti, che oggi sono 4.693. I nuovi casi sono 1.872, mentre si registrano 285 decessi. Per effetto di ciò il numero delle persone attualmente positive diminuisce di -3.106 unità, per un totale di 101.551.

Covid-19, il bollettino del 30 aprile: boom di guariti, decessi in calo

La Lombardia continua ad essere in cima per numero di contagi, che salgono a 75.732 in seguito ai nuovi 598 casi registrati. Numeri altissimi, che confermano come quella sia la regione al centro dell’intero contagio in Italia. Segue il Piemonte, con 428 nuovi casi e poi l’Emilia Romagna, con altri 259 casi da tenere in considerazione.