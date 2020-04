La serie animata di Matt Groening arriva su Amazon Prime Video a partire da domani, 1° maggio. Tutte le stagioni di Futurama saranno disponibili sulla piattaforma.

Futurama è pronto a sbarcare su Amazon Prime Video. Come riporta Ciakclub, infatti, a partire da domani, 1° maggio, tutte le stagioni saranno disponibili sulla nota piattaforma di streaming. La sitcom animata, realizzata da Matt Groening sarà dunque disponibile per intero: tutti i 140 episodi, divisi in sette stagioni, potranno esser visti da chi possiede il pacchetto Prime Video.

Come leggiamo dalla fonte, in Italia, la serie animata è stata trasmessa da Italia 1 e da Fox e la prima puntata della sitcom animata andò in onda in Italia il 6 gennaio del 2000. Ambientata in una “Nuova New York” dell’anno 3000, la serie ha come fulcro le vicende di Philip J. Fry, comunemente conosciuto come Fry, un fattorino che inizia una nuova vita in un futuro molto lontano, dopo esser finito dentro una capsula.

Amazon Prime Video trasmetterà tutte le stagioni di Futurama

Futurama sbarca su Amazon Prime Video. A partire da domani, 1° maggio, tutte le puntate della sitcom americana saranno disponibili nella piattaforma streaming. Le vicende di , per chi non conoscesse la serie animata, sono alternate a quelle di Turanga Leela, co-Fryprotagonista della sitcom. La ragazza, dai tratti fisici unici nel suo genere (capelli viola e un solo occhio, al centro delle fronte), è, come riporta Ciakclub, oggetto dei desideri di Fry.

Al fianco dei due protagonisti ci sono poi Bender Piegatore Rodriguez, il simpatico robot costruito a Tijuaa, il dottor Zoidberg, un alieno del pianeta Decapod 10, somigliante a una grossa aragosta rossa, il professor Farnsworth e Amy Wong, studentessa dell’Università Marziana.

