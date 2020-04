Continua a rinnovarsi WhatsApp con la funzione multi-dispositivo. L’applicazione potrà finalmente trasferire i dati da un dispositivo all’altro.

Durante questa quarantena l’applicazione di messagistica più usata al mondo, WhatsApp, si è resa protagonista di numerosi aggiornamenti per migliorare il servizio offerto agli utenti. Dalla limitazione all’inoltro dei messaggi, per evitare inutili catene, alle funzioni segrete, l’azienda incorporata da Facebook sta cercando di stupire sempre di più i suoi clienti.

Infatti nella giornata di ieri avevamo annunciato l’arrivo della modalità PiP anche per Netflix dopo il successo riscontrato con YouTube. Ma non solo nella giornata di ieri l’azienda californiana ha informato i propri clienti anche sul come usare la nuova modalità di video-chiamate ad otto persone. Insomma, pur di non deludere i propri clienti, WhatsApp sta cercando di sbaragliare la concorrenza, introducendo nuove funzioni.

Proprio per questo motivo oggi, l’azienda di proprietà Facebook ha annunciato l’arrivo della funzione multi-dispositivo, andiamoa vedere di cosa si tratta.

WhatsApp, arriva la funzione multi-dispositivo: tutte le novità

Con molte probabilità è l’aggiornamento più interessante dell’app di messagistica con più clienti al mondo. Stiamo parlando della funzione multi-dispositivo, che presto WhatsApp potrebbe lanciare sia su Android che su iOS. Nelle ultime ore sono trapelati alcuni dettagli sul multi-dispositivo, al partire dalla connessione Wi-Fi necessaria per l’uso.

Mentre una piccola differenza la presenterà il servizio su iOS e Android. Infatti mentre su Android basterà selezionare l’accesso con lo stesso account su un secondo dispositivo, su iOS verrà implementata un’opzione tra le impostazioni dell’app per accedere all’uso dell’account di messaggistica su altri dispositivi.

Se non sarà possibile usufruire di una connessione dati, per accedere al servizio sarà necessario avere un piano dati con un consistente quantitativo di traffico. L’accesso alla nuova funzione, ovviamente, implementerà la sincronizzazione di tutti i dati relativi all’account.

Al momento il multi-dispositivo è presente solamente nella versione beta dell’applicazione, visto che WhatsApp non ha ancora reso noto quando la nuova funzione sarà disponibile anche al grande pubblico.

