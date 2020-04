Terremoto a Cuba: in mattinata si è registrata una scossa di magnitudo 4.5 della scala Richter. Il fenomeno si è verificato a Baracoa, a circa 150 km a est di Guantanamo. Ora c’è il rischio tsunami per un Paese già afflitto dalla siccità.

Come se il coronavirus e la siccità non bastassero, a Cuba si è registrata anche una violentissima scossa di terremoto in queste ore: lo rileva l’European Mediterranean Seismological Centre (Emsc). Inizialmente si è parlato di una magnitudo di 6.6 della scala Richter, poi rettificata a 4.5. Il sisma è stato individuato a 39 km da Baracoa nella zona est del Paese.

Terremoto a Cuba e rischio tsunami

Per il momento non si registrano morti o feriti, ma c’è l’allarme tsunami che potrebbe giungere dal mar dei Caraibi. L’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 8 km. Il tutto è avvenuto alle 06.30 di stamattina, con tante persone inevitabilmente riversatesi per strada. Si sono successivamente registrate varie scosse di assestamento della stessa intensità.

Il fenomeno avviene quando la nazione sta già fronteggiando serie difficoltà a causa della siccità, con picchi di temperature che raggiungono anche i 39.7 gradi centigradi. Per quanto riguarda invece la pandemia da Covid-19, la situazione al momento è abbastanza contenuta considerando i quasi 1.500 casi con ‘appena’ una sessantina di decessi.