Le Special Olympics Italia sono le nuove Olimpiadi organizzate per combattere l’isolamento che tantissime persone stanno vivendo. L’evento made in Italy sta raccogliendo tanti entusiasti.

Il coroanvirus ha colpito tantissime persone, privandole delle loro attività preferite. Oltre agli enormi danni economici ed alle morti che hanno distrutto intere famiglie, il COVID-19 ha anche alterato le nostre attività e quello che facciamo ogni giorno. Proprio per questo sempre più persone sentono la necessità, anche in modo nuovi, di tornare ad esprimersi e a fare quello che di solito facevano ogni giorno. Reinventarsi i propri hobby, le proprie passioni, le cose che fino a pochi mesi fa ci spingevano a continuare con un sorriso sulla faccia. E’ questo lo spirito, tornare a fare quello che facevamo in modo nuovo, che alimenta l’iniziativa delle Special Olympics Italia. La loro mission, infatti, è quella di far tornare a praticare sport.

Special Olympics Italia, le nuove Olimpiadi contro l’isolamento

Dal 10 al 31 maggio, tramite i piattaforme web, specialisti di diversi sport potranno partecipare alle gare da casa. Le categorie sono: Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Karate, Ginnastica, Golf, Nuoto, Equitazione, Pallavolo, Racchette da neve, Rugby, Snowboard e Tennistavolo. Più che vincere le competizioni però, come si legge sul sito ufficiale dell’iniziativa, l’importante è battere la solitudine e l’isolamento. Il coronavirus ci ha costretti ad annullarci come essere umani, ora possiamo cercare di tornare a fare quello che amavamo e che amiamo, rispettando ovviamente tutti i dpcm del governo.

