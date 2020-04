Serie A, Spadafora pessimista sulla ripresa e Dybala è ancora positivo. Il ministro dello Sport avverte: “Fossi nei presidenti inizierei a pensare alla prossima stagione”

Il calcio italiano è ancora in alto mare. Il tira e molla tra gli interessi economici di Lega e Figc e la priorità del Governo di salvaguardare la salute di atletici e cittadini non accenna a scemare. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è tornato a parlare ai microfoni di “La 7” non sembrando particolarmente ottimista sulla possibile ripresa dell’attività.

“Sono in corso contatti tra il comitato tecnico scientifico e la Figc, che aveva presentato un protocollo per gli allenamenti ritenuto dal comitato non del tutto sufficiente. La ripresa degli allenamenti non significa ripresa del campionato. Se non vogliamo avere incertezze basterebbe seguire la linea di Francia e Olanda che hanno fermato tutto. Io sinceramente vedo il sentiero per la ripresa sempre più stretto. Quello che è stato fatto in Francia può spingere anche l’Italia e altri paesi europei a seguire quella linea. Tra l’altro devo dire che leggendo alcune dichiarazioni di presidenti di Serie A, non tutti sarebbero contrari nel concentrarsi direttamente sul prossimo campionato“.

Spadafora poi aggiunge: “La risposta del comitato sul protocollo arriverà entro la fine di questa settimana. Entro 3 giorni al massimo potremo dire alla Serie A se potrà ripartire con gli allenamenti il 18 maggio. Fissare però oggi al 15 giugno l’eventuale ripartenza del campionato è impossibile”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A ancora in bilico, Spadafora “Al momento nulla è scontato”

Serie A, Spadafora pessimista sulla ripresa e Dybala è ancora positivo

La situazione anche all’interno delle diverse squadre colpite dal coronavirus continua a non essere ottimale. E’ notizia delle ultime ore la positività di Paulo Dybala, ancora non completamente guarito dal Covid-19. Secondo Josep Pedredol, presentatore de El Chiringuito de Jugones, l’argentino sarebbe ancora positivo al SarcCov2 dopo oltre un mese e mezzo dal contagio. Qualora la notizia dovesse essere ufficialmente confermata, i piani della Serie A sarebbero ancor più compromessi.

Lo stesso giornalista spagnolo sottolinea come l’attaccante bianconero sia alla quarta positività riscontrata negli ultimi 90 giorni. Per lui scatterebbe quindi un’ulteriore quarantena di 14 giorni, in attesa di vedere l’evoluzione della propria salute.

In questo contesto pensare ad una ripresa a breve risulta sempre più complesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, ultras Napoli contro FIGC: “Finitela con questo teatrino”