La famosa crepes, meno nota come crespella in Italia, è un alimento che può essere servito sia salato che dolce. Andiamo a vedere la ricetta

Le crepes, alimento di origine francese, è amato in tutto il mondo. Il prodotto è uno solo, ma le varianti, grazie alle farciture, sono infinite. Sposano i gusti di chiunque e sono facili e veloci da preparare.

Gli ingredienti per circa 8 crepes:

Latte intero 300 ml (oppure scremato o di soia)

Uova 2

Farina 125 grammi

Burro 40 grammi

Sia per la versione salata che dolce, c’è bisogno degli stessi ingredienti. Non vanno fatte aggiunte di sale o zucchero, perché a dar determinati gusti al prodotto finale saranno le farciture.

Per cuocerle serve una padella antiaderente di 24 centimetri per ottenere una crepe medio-grande. Se l’avete, si possono usare anche la piastra tonda o una crepiera

Ricetta crepes, come prepararle sia dolci che salate

Sbattete le uova e mescolatele con una frusta a mano, poi incorporate farina e latte gradualmente e continuate a mescolare. Fate in modo di versare un po’ di latte ed un po’ di farina volta per volta e non solo uno dei due ingredienti interamente perché si formerebbero dei grumi. L’impasto deve essere liscio e non eccessivamente denso. Qualora, però, si formassero grumi, ovviate frullando tutto per pochi secondi con fuller ad immersione.

Per quel che riguarda la cottura, procedete così: riscaldate la padella con un piccolo pezzo di burro che una volta fuso fate in modo possa occupare tutto il fondo della padella. Se è in eccesso, tamponate con dello scottex. Utilizzate un mestolo classico dal diametro di 9 cm per le dosi del composto. Versate poco più di mezzo mestolo di pastella nella padella calda, roteate immediatamente per far arrivare l’impasto ovunque, anche sui bordi, e lasciate cuocere per circa 5 secondi. Smuovete la padella, lasciatela su fuoco medio e lasciate che la crepe si stacchi da sola. A quel punto la girate e ripetete l’operazione anche dall’altro lato. Successivamente prendete una paletta e la portate su un piatto. Ad ogni crepes ripetete il solito passaggio col burro.

