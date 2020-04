Si spegne all’età di 76 anni Fra’ Giacomo Dalla Torre. L’uomo era il Gran Maestro dell’Ordine Sovrano di Malta e da alcuni mesi era malato.

E’ morto a Roma Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto dopo aver lottato contro una malattia diagnosticata mesi fa. Ci ha pensato il Gran Magistero del Sovrano Ordine di Malta a dare la notizia della scomparsa del Gran Maestro.

Adesso, secondo la Costituzione del Sovrano Ordine di Malta sarà il Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, Gran Commendatore, ha assunto le funzioni di Luogotenente interinale. Fra Ruy Goncçalo rimarrà a Capo dell’Ordine Sovrano fino all’elezione del nuovo maestro.

Chi era Fra Giacomo dalla Torre, il Gran Maestro del Sovrano ordine di Malta

Durante la sua carriera accademica, Fra Giacomo della Torre ha conseguito la Laurea in Lettere e Filosofia conseguendo la specializzazione in Archeologia Cristiana e Storia dell’Arte. Dopo gli studi ha ricorperto diversi incarici come insegnante di greco classico nella Pontificia Università Urbaniana. Ma non solo, infatti Dalla Torre ha anche ricoperto la carica di bibliotecario e archivista capo.

Nel corso degli anni il Gran Maestro è riuscito a pubblicare diversi saggi sulla storia dell’arte medievale. Nel 1985 è riuscito ad entrare nel Sovrano Ordine di Malta. Da quel momento ha ricoperto diversi incarichi fino ad arrivare all’elezione a Gran Maestro il 2 maggio 2018.

Il Gran Maestro spesso era impegnato nel sociale, offrendo aiuto ai più bisognosi, servendo pasti ai senza tetto delle stazioni di Termini e Tiburtina. Inoltre Dalla Torre ha compiuto diversi viaggi diplomatici, gli ultimi in Benin, Camerun, Germania, Slovenia e Bulgaria per incontrare i capi di stato.

Ad oggi l’ordine di Malta opera nell’ambiente dell’assistenza medico sociale e degli interventi umanitari, svolgendo la propria attività in ben 120 paesi. Inoltre l’ordine ha in gestione diversi ospedali, centri medici, ambulatori, istituti per anziani e disabili, centri per i malati terminali, corpi di volontari. Dal 1834, l’ordine ha sede a Roma per beneficiare di garanzie extraterritoriali.

L.P.

